Nancy Pelosi risikerer å miste jobben i Representantenes hus

– Nancy Pelosi har ikke en gang flertall der hun kan velges til talsperson igjen. Hvem hadde gjettet at dette skulle være mulig, sier ordfører for Republikanernes nasjonale kongresskomite, Tom Emmer, til Fox News.

I dag styrer Demokratene med 232 seter i Representantenes hus, mot Republikanernes 197.

Kraftig nedtur



Demokratene hadde før valglokalene stengte håpet å øke antall representanter. Slik gikk det ikke. I stedet ser de ut til å miste minst seks plasser. Det er en kraftig nedtur for Demokratene, som var seierssikre på forhånd, skriver USA Today.

Det betyr også trøbbel for Demokratene og lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, hvis hun skal klare å samle representantene om flertall i ulike saker. Det kan også utløse forslag på andre lederkandidater.



Den republikanske lederen Kevin McCarthy mener at Demokratenes svekkelse og reduserte flertall kan innebære utfordringer for Pelosi, og redusere hennes sjanser for å bli gjenvalgt som talsperson. Han tror det heretter vil bli vesentlig tyngre for Demokratene å få gjennom sine forslag i Representantenes hus, rapporterer Expressen.

– Jeg vet at noen ikke stemte på henne

Republikaneren Kevin McCarthy er ikke fornøyd med Pelosi. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Jeg vet at det var noen som ikke stemte på henne forrige gang, sier Kevin McCarthy til Fox News.

Ifølge The Hill skal enkelte moderate demokrater ha diskutert om de skal bytte ut Pelosi med Hakeem Jeffries.

– Han er den eneste som er forberedt og posisjonert til å være speaker. Han bygger bro over moderate og progressive bedre enn noen annen. Og viktigst av alt, han er ikke Nancy Pelosi, sier en av kildene til nyhetssiden The Hill som har base i Washington.

Jeffries på sin side skal ha avvist at han er kandidat til å utfordre Pelosi.

Biden kan få trøbbel med Senatet hvis han vinner



Representantenes hus i USA er ett av to kamre i den føderale lovgivende forsamling, Kongressen. Navnet forkortes ofte til «The House». Det har 435 seter, som fordeles mellom USAs delstater etter folketallet, basert på folketellingene hvert 10. år.

Kontrollen over Senatet er også helt avgjørende for den som blir valgt til president. Selv om Biden skulle bli utropt til valgvinner, må han forberede seg på å måtte kjempe hardt for å få gjennomslag for sin politikk i Kongressen.

Senatet består av 100 senatorer, to fra hver delstat. I Senatet har Demokratene i dag 47 plasser mot Republikanernes 53.

Omtales som «mesterstrateg»



Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, rev i stykker en kopi av USAs president Donald Trumps tale da han fikk applaus for sin tredje State og the Union-tale i Kongressen Foto: Patrick Semansky/ AP/ NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Før valglokalene stengte uttalte Nancy Pelosi at hun var sikker på solid flertall i Representantenes hus. Det overraskende tapet av flere profilerte kandidater har reist spørsmål om speaker Pelosi sin posisjon og hennes kandidatur, skriver San Francisco Chronicle.

Men til tross for mange politiske stormer og forslag om andre kandidater har hun hittil stått fjellstøtt i partiet.

Pelosi er ikke direkte ansvarlig for valgkampanjestrategien, men hun har likevel stor innflytelse på partiets veivalg og blitt hyllet som en «mesterstrateg».

Hun har flere ganger markert seg som en sterk kvinne som har satt president Donald Trump på plass. Forholdet dem i mellom skal være iskaldt.

Republikanerne beholder flertall i Sentatet



Heller ikke i Senatet ser Demokratene ut til å ha lykkes med å endre på styrkeforholdet. Ifølge de siste opptellingene tyder det på at Demokratene får inn to nye kandidater, men Republikanerne beholder dermed fortsatt flertallet.

Pelosi sier likevel at hun er fornøyd med å ha beholdt makten i Representantenes Hus, selv om det nå er mye jevnere enn før valgt.

– Våre kampanjer for helsetjenester hjalp demokratene til å beholde sitt flertall, og budskapet ble forsterket under coronaviruspandemien. Hensikten med dette løpet var å vinne slik at vi kunne beskytte Obamas helsereform, slik at vi kunne knuse viruset, sier Pelosi ifølge The Guardian.

Video: Pelosi rev Trumps tale i to