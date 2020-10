Trump kaller Pelosi «gal»

74 år gamle Trump fikk i forrige uke påvist coronasmitte, men hevdet torsdag å være smittefri, «et perfekt fysisk eksemplar og ekstremt ung».

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener det bør opprettes en kommisjon for å vurdere om presidentens er skikket, eller om oppgavene hans bør overføres til visepresidenten slik det 25. grunnlovstillegget åpner for.

– Han har fjernet seg fra virkeligheten, noe som ville ha vært morsomt dersom det ikke var så dødelig, sa Pelosi.

«Gale Nancy»

– Gale Nancy er den som bør settes under observasjon, tvitret Trump til svar. Andre republikanere rykket også ut til presidentens forsvar.

– Jeg ser ikke bort fra muligheten for at Pelosi vil gjennomføre et kupp, tvitret kongressrepresentanten Mark Green.

(Artikkelen fortsetter under video)



Video: Michelle Obama med bønn til folket: – Jeg føler meg ikke trygg

«Monster»

Trump kommer jevnlig med nedsettende karakteristikker av ledende demokrater og kaller blant annet partiets presidentkandidat «Søvnige Joe».

Torsdag omtalte han partiets visepresidentkandidat Kamala Harris som «monster» og «kommunist».

Kritiserte Pompeo

Samme dag kritiserte han også to av sine fremste allierte, utenriksminister Mike Pompeo og justisminister Bill Barr.

Pompeo ble kritisert for ikke å ha offentliggjort forgjengeren Hillary Clintons eposter.

– Av den grunn er jeg ikke fornøyd med ham. Han styrer utenriksdepartementet – få dem (epostene) ut, sa Trump i et intervju med Fox Business Network.

Kritiserte Barr

Barr ble kritisert fordi han ikke tar ut tiltale mot tidligere medlemmer av president Barack Obamas administrasjon, som ifølge Trump sto bak falske anklager om at han selv fikk hjelp av Russland da han ble valgt til president.

– For å være helt ærlig, Barr kommer enten til å bli husket som den beste justisministeren i historien, eller han kommer til å få et svært trist ettermæle, sa Trump.

En gransking ledet av tidligere FBI-sjef Robert Mueller konkluderte i 2019 med at Russland tre år tidligere forsøkte å påvirke presidentvalget i Trumps favør.

Video: Pelosi om Trump: – Ingen står over loven