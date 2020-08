Trump må betale Stormy Daniels' advokatkostnader

Kostnadene, tilsvarende drøyt 390.000 kroner, kommer fra Daniels' forsøk på å gå rettens gang for å omgå en taushetspliktavtale som ble inngått for at hun skulle holde tett om et forhold hun skal ha hatt med Trump i 2006, året etter at han giftet seg med førstedame Melania Trump.

Domstolen slo fast at Daniels vant sitt søksmål mot Trump over avtalen, som ble inngått en drøy uke før valgdagen i 2016. Som en del av avtalen, skal den tapende parten i et søksmål betale advokatkostnader.

Det hvite hus har ikke kommentert avgjørelsen.

Presidentens daværende advokat Michael Cohen betalte 130.000 dollar til Daniels, hvis egentlige navn er Stephanie Clifford. Etter at Trump vant valget truet Daniels med å annullere avtalen.

Trump og støttespillerne nektet i flere år for at presidenten visste noe om avtalen, før Trump selv erkjente at den var inngått på Twitter i 2018, da han skrev at han hadde tilbakebetalt Cohen pengene advokaten betalte til Daniels.