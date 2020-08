Ordkrigen mellom Biden og Trump spisser seg til

Etter at en hvit mann ble skutt og drept under sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av president Trump i Portland, har ordkrigen spisset seg kraftig til.

Trump har søndag lokal tid tvitret og retvitret en rekke meldinger om at Demokratene er svake i håndteringen av voldelig kriminalitet og at byer som styres av partiet, er herjet av kaos og utenfor all kontroll.

– Hva tror presidenten kommer til å skje når han fortsetter å blåse liv i de hatefulle og polariserende flammene i samfunnet vårt, og bruker skremselspolitikk for å piske opp støttespillerne sine? Han er hensynsløs og oppfordrer til vold, svarer Biden i en uttalelse.

Flere framtredende demokrater, deriblant Chuck Schumer , som er mindretallsleder i Senatet, og Portland-ordfører Ted Wheeler, stemmer i.

Mannen som ble drept i Portland lørdag, er identifisert som Aaron «Jay» Danielson. Han var tilhenger av den høyreorienterte gruppen Patriot Prayer, men ingen mistenkte er pågrepet, og omstendighetene rundt skytingen er fortsatt uklare.

– Du ser på de opphissende uttalelsene som presidenten har kommet med, de brukte et helt landsmøte på å skape mer fiendskap og skape mer splittelse rundt det som foregår i Kenosha, sier viseguvernøren i Wisconsin, Mandela Barnes. Foto: Spencer Platt / AFP

– Uønsket i Kenosha

Trump har gjentatte ganger hamret løs på det han mener er venstreradikale krefter og kaos i Portland. Han har også rettet blikket mot Kenosha i delstaten Wisconsin, som han vil besøke tirsdag. Der ble afroamerikanske Jacob Blake skutt i ryggen av en hvit politimann for en drøy uke siden, noe som førte til flere kvelder med demonstrasjoner som utartet til opptøyer.

Tirsdag ble to menn skutt og drept av en 17-årig Trump-tilhenger, som kan ha vært del av et borgervern som hadde dratt til byen for å beskytte forretninger mot hærverk.

Viseguvernøren i Wisconsin, Mandela Barnes, mener at det slett ikke er riktig tidspunkt for Trump å ta turen til Kenosha.

– Du ser på de opphissende uttalelsene som presidenten har kommet med, de brukte et helt landsmøte på å skape mer fiendskap og skape mer splittelse rundt det som foregår i Kenosha, sier Barnes, som selv er afroamerikaner.

– Så jeg vet ikke om presidenten har tenkt å komme hit for å være til hjelp, gitt alle de tidligere uttalelsene han har gitt, sier Barnes videre.

– Biden er passiv

Republikanerne nekter for at Trump forsøker å forverre uroen med den skarpe retorikken og argumenterer for at han kun vil gjeninnføre ro og orden.

De anklager videre demokratiske ordførere og guvernører for å ha mistet kontrollen over byer som har blitt herjet av demonstrasjoner, sammenstøt og hærverk. Senest fredag omtalte Trump demonstrantene som anarkister og plyndrere.

– Joe Biden har vært passiv i flere måneder og vegret seg for å fordømme vold og kaos fra sine allierte i demokratstyrte byer, tvitret Jason Miller fra Trump-kampanjen søndag.

