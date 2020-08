For første gang på nesten fire år vil Hillary Clinton holde en tale i primetime i USA. Noe hun ikke har gjort siden hun tapte presidentvalget for Donald Trump i 2016.

Onsdag skal hun tale til kongressen i det Demokratiske partiet, like før visepresident Kamala Harris kommer på scenen for å holde sin tale til partiet.

– Dette er en mulighet jeg er sikker på at hun har ventet lenge på, sier en av Clintons støttespillere til nettstedet The Hill.

– Jeg tror hun ivrer etter å legge denne mørke tiden bak oss, og å få nasjonen tilbake på rett kjøl igjen, sier støttespilleren som ikke er navngitt.

Det er ventet at Clintons tale vil handle om å se fremover, med en undertone av «vi kunne gjort dette bedre».

Les også: Hillary Clinton om utroskapen: – Jeg hadde lyst til å koke ham i olje

Vil heie

Talen hennes ble strammet opp på tirsdag, og et tema vil bli hvordan landet blir om ikke Biden vinner og Trump blir gjenvalgt. Det er forventninger om at hun kommer til å gå i strupen på den sittende presidenten.

(Artikkelen fortsetter under)

Video: Nederlaget er et faktum - Clinton ber tilhengerne om ikke å gi opp håpet

Biden valgte ikke å utfordre Clinton i 2016, selv om det for mange ville vært naturlig da han var Barack Obamas visepresident fram til Trump og Mike Pence tok over kontorene i Det hvite hus.

Clinton vil nok også heie fram senator Kamala Harris som kan klare å oppnå det hun selv ikke klarte, å bli den første kvinnen til å innta Det hvite hus som en av vinnerne i presidentvalget.

Les også: Medier: Cohen hevder Trump visste om Clinton-eposter

Surrealistisk

Tidligere Clinton-rådgiver Tracy Sefl sier til The Hill at den tidligere presidentkandidaten og utenriksministeren vil kunne gi et unikt perspektiv.

– Hun vil kunne forklare hvordan verdens ledere ser på Trump, hvordan de har gjort opprør rundt ham, og hvordan vi har mistet respekt som følge av hans inkompetanse og tabber.

En annen ikke navngitt rådgiver sier at det hele må også være surrealistisk for Hillary Clinton.

– På en måte har hun det fortsatt vondt. Hun tenker på disse tingene hele tiden.

Les også: Bomber sendt til Obama og Clinton: – Innenlandsk terrorisme

Vant, men tapte

Enkelte kilder The Hill har snakket med tror at Clinton også vurderer sterkt om hvorvidt hun skal si noe om Russlands påvirkning under valget i 2016.

Landet påvirket det amerikanske presidentvalget for å svekke Hillary Clinton. En rapport fra kongressen denne uken forteller at Kreml fortsatt forsøker å påvirke valget.

Clinton tapte valgmannstemmene i under valget i 2016, men vant de populære - altså de ordinære stemmene - med en margin på nesten tre millioner stemmer.

VIDEO: Trump ville fengsle Hillary - nå går datteren i samme felle