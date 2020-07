Ap-topp refser Jonas Gahr Støre etter intervju

Leder for kvinnenettverket i Troms Ap, Ragni Løkholm Ramberg, er blant dem som mislikte Arbeiderparti-lederens uttalelser.

– Jeg synes ikke det svaret var på det nivået som en leder i Ap bør ligge på, sier hun til VG.

Det var i et intervju med NRK onsdag at Jonas Gahr Støre ikke ville utelukke Trond Giske som en mulig statsråd, dersom det blir rødgrønn regjering etter valget neste høst.

Støre ville ikke svare på NRKs gjentatte spørsmål om han nå kan utnevne Giske som statsråd ved valgseier. Men partiet valgte en løsning som innebærer at Giske kan gjøre comeback, vedgår han.

– Vi fikk veldig krevende saker som også gjaldt partiets nestleder. De måtte konkluderes, vi konkluderte, og det har vi gjort på en måte som også sier at det finnes veier tilbake, sa Støre.

Ble oppgitt



Rina Mariann Hansen reagerer på utspillene til Jonas Gahr Støre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ap-politiker Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, reagerte også på det Støre sa.

– Jeg ble oppgitt av intervjuet sånn som det fremsto da det kom, både da jeg så TV-opptaket og sånn det var skrevet ut på nett. Det handler for meg om at Ap alltid har vært og skal være det beste likestillingspartiet i Norge, sier Hansen til VG.

Ser kritikken



Dagen etter NRK-intervjuet, sier Støre at han føler seg misforstått.

– Det var to ulike spørsmål i det intervjuet; om statsråder i en framtidig Ap-ledet regjering gir jeg ingen kommentar nå, først skal vi bidra til å vinne valg, sier Støre i en skriftlig melding som er sendt Dagbladet og andre medier.

Støre fortsetter:

– Når det gjelder de kvinner og menn som ikke tar gjenvalg, ser jeg at uttalelsen blir tolket som refs av dem som velger å gi seg på Stortinget, det var det på ingen måte ment som.

– Grunnene til at folk gir seg er mange, og det skal vi ha respekt for, også at ettervirkningene av 2018 var vanskelige, som jeg sa til NRK. Men vil gjenta det jeg har sagt før gjennom våren: De har gjort en stor innsats for partiet gjennom mange år, det er vi glade og takknemlige for. Så har jeg respekt for at de nå ønsker å gjøre noe annet, sier partilederen.

Minst to Ap-kvinner som ikke stiller til gjenvalg, Marianne Marthinsen og Jette Christensen, har gitt uttrykk for at konflikter som følge av kontroversene rundt Giske bidro til at de forlot politikken.

Giske ble tvunget til å gå av som nestleder i Ap i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.