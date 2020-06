Medalje-glad norsk president søker FN-rolle

Dan-Viggo Bergtun (63) er president for World Veterans Federation (WVF), et forbund som representerer rundt 60 millioner veteraner i 121 land.

Uten motkandidat ble han i 2019 gjenvalgt for tre år. Nå søker den kjente scientologen større prestisje, og stiller som kandidat til FN-tilknyttede «NGO Executive Committee».

For tiden pågår avstemningen blant de frivillige organisasjonene som er tilknyttet FN, og Bergtun kan få en ulønnet posisjon tilknyttet verdensorganisasjonen allerede 9. juni.

«Veteransaken er et glemt kapittel i FN og det vil jeg gjerne gjøre noe med», skriver WVF-presidenten i en epost til ABC Nyheter.

Han opplyser også at det var organisasjonen WVF som ble kontaktet og spurt om de kunne stille med en kandidat.

«Etter en vurdering for og imot valgte jeg å stille», sier Bergtun som tror medlemmene dermed vil kunne få et «sterkere innblikk i det internasjonale fredsarbeidet og veteransaken kan derved bli hørt i internasjonale fora».

Lang rekke skandaler



Dan-Viggo Bergtun ønsker bare å svare skriftlig på spørsmål via epost, og ikke bli intervjuet av ABC Nyheter som i 2009 avdekket at Bergtun har misbrukt Nobelinstituttet , en klanderverdig forretningspraksis og tilknytning til Scientologikirken.

Da veterandagen ble markert på TV2 stilte WVF-presidenten Dan-Viggo Bergtun med sin egen-konstruerte medalje rundt halsen, men regningen for produksjonen er ennå ikke betalt og har gått til inkasso. Faksimile: TV 2s God morgen Norge

Men andre ga veteran-presidenten negativ presseomtale lenge før det. På slutten av 80-tallet omtalte lokalavisa hans, Romerikes Blad, flere skandaler knyttet til ham og scientologi-bevegelsen.

Avisa hadde dengang en rekke oppslag knyttet til et av Bergtuns selskap Darek. Selskapet ble blant annet nevnt i tilknytning til en smøringskandale som involverte SiA (Sentralsykehuset i Akershus), Darek skulle ha drevet flere år på kreditors regning, og selskapet betalte ikke inn trukket skatt fra 15 ansatte som dermed ble ilagt restskatt.

«Uortodokse forretningsmetoder og en strekt utviklet jappe-kultur», var blant beskrivelsene som ble brukt. I tillegg hadde ansatte blitt sendt til såkalt korrigering hos Scientologikirken ved uoverenstemmelser i bedriften.

Ti år senere var Bergtun igjen førstesidestoff. Da kunne Dagbladet slå fast at daværende forsvarsminister Jørgen Kosmo var: «Misbrukt av sekt – scientologikirken fabrikkerte intervju».

Bakgrunnen var at scientologenes avis «GoodNews» i 1997 svært overraskende kunne fortelle at Kosmo både anbefalte skrifter av grunnleggeren L. Ron Hubbard og at boka «Way to Happiness» skulle deles ut til norske soldater.

Bergtun var opphavsmann. Han beklaget senere det hele og sa at misforståelser internt i Scientologikirken hadde ført til oppslaget. Kosmo mottok aldri noen beklagelse for løgnene som ble trykket.

Ubetalte regninger



Og da ABC Nyheter sist omtalte Bergtun – for mer enn ti år siden – var det også i forbindelse med en lang rekke konkurser, og en betydelig økonomisk støtte til den kontroversielle bevegelsen. Etter den tid har en lang rekke selskaper knyttet til Bergtun eller hans kone blitt slettet eller tvangsoppløst.

Men det har ennå ikke skjedd med selskapet «Berg Consulting Group», opprettet på nyåret 2017 og er registrert på Bergtuns kone, men hvor han selv også har en svært aktiv rolle.

Dan-Viggo Bergtun tok oppstartsåret kontakt med «NorgesProfil» som produserer og distribuerer ulike reklame- og profileringsprodukter. Han ville da diskutere muligheten for et eget sortiment for den internasjonale veteranorganisasjonen WVF, opplyser Jonas Storm Halvorsen, daglig leder i NorgesProfil.

Halvorsens selskap skulle utvikle, produsere og distribuere produktene, men ikke ha noen økonomisk risiko. NorgesProfil skulle også bygge en webshop, fotografere produktene, lagerføre og sende ut bestillinger.

De ble også enige om at nettbutikken og lagerholdet skulle gjøres kostnadsfritt mot at varekjøp ble gjort igjennom NorgesProfil.

«Vi skulle levere en tjeneste, som skulle betales for, og varene skulle gjøres opp i sin helhet ved leveranse/tilgjengelighetgjøres», konkluderer Halvorsen i en epost til ABC Nyheter.

Da alt var klart leverte Bergtun det han kaller en «prøvebestilling» på bare 15-20 prosent av hva som var forespeilet, og Halvorsen skriver at de raskt følte seg «lurt» med tanke på hvor mye penger og tid de hadde brukt. To bestillinger på noe over 200.000 kroner (inkludert moms) var alt de mottok.

«Ingen kommentar»



ABC Nyheter har sett fakturaene som NorgesProfil sendte ut. De er datert 18.12.2017 og 23.01.2018, og her listes blant annet opp 100 eksmplarer av «WVF medaljong», «WVF Pin, Slipsnål, Mansjetter» i både gull og sølv (50 stykk av hver), og Unifil medaljer og t-skjorter tilknyttet FNs fredsbevarende operasjoner.

«Men ingen penger kom, og ingen penger har kommet», oppsummerer NorgesProfils daglige leder. Han skriver også at de ikke har fått pengene til tross for både purringer og inkassoselskap.

«Da vi ikke kom noen vei vurderte vi å gå til sak, men det er ingen penger i selskapet til Bergtun, så vi føler ikke at det er verdt det. Vi har avskrevet saken og fått mva refundert», skriver Halvorsen.

Saken fortsetter under bildet

Slik annonserte WVF medaljongene til salg, og da med referanser til et annet selskap enn NorgesProfil. Det nevnte selskapet kjente ikke til dette og, og annonsen er nå fjernet fra WVFs hjemmesider.

Da Dan-Viggo Bergtun representerte WVF på TV2s program «God morgen Norge» på veterandagen 8. mai i år, hadde han medaljongen som NorgesProfil produserte rundt halsen (se bilde øverst). Konfrontert med opplysningene om manglende oppgjør, svarer Bergtun:

«Vedrørende medaljesaken så gikk mye feil her så nå er vi i en rettslig prosess for å rydde opp og ber om forståelse for at vi ikke kan prosedere denne i media».

Dette holder han fast ved etter et oppfølgingspørsmål og viser til at «det er flere parter involvert».

Truer med politiet



Daglig leder i NorgesProfil stiller seg undrende til dette.

«Vi har ikke anmeldt forholdet eller gått noen rettslig vei for å få pengene våre tilbake. Det eneste vi har gjort er purring og sendt til inkasso. Så jeg kjenner ikke til denne rettslige prosessen han refererer til for å rydde opp», opplyser Halvorsen.

Derimot har han selv mottatt sms-er (som ABC Nyheter har sett) fra Bergtun hvor det trues med politianmeldelse og en påstand om at Halvorsen skal ha brukt «en person som angrep».

«Her aner jeg virkelig ikke hva han snakker om. Mulig han skriver slikt for å bygge en sak for seg selv», tror Halvorsen som selv referer til egne ansatte som fant det «ubehagelig å snakke med Bergtun da han var hyggelig innledningsvis i samtalen og ofte switchet over til å være veldig uhyggelig helt uten forvarsel».

Uenighetene om salget og bruken av medaljongene har også vært heftig diskutert på en lukket gruppe for norske veteraner på Facebook.

Her har Dan-Viggo Bergtuns kone lagt ut en forklaring fra ham hvor det blant annet heter at det skal være forsøkt å få til et forlik, at leverandøren «trakk sine krav» og at noen av varene «ble fristilt til distribusjon via veteransiden» og at inntektene ville tilfalle WVF som en donasjon.

Andre deltakere i diskusjonen sier at Bergtun i privat epost forlangte «selvkost NOK 980» for en medaljong. I de fakturaene som ABC Nyheter har sett, er innkjøpsprisen for den dyreste medaljongen 158,72 kroner per stykk.

Glad i dekorasjoner



Den norske presidenten i WVF har et kjært forhold til ordener, utmerkelser og medaljonger. I sin korte biografi tilknyttet FN-kanditaturet påstår han selv (eventuelt WVFs sekretariat) at Bergtun har mottatt intet mindre enn «96 nasjonale og internasjonale utmerkelser/ medaljer, og 6 internasjonale ordner for arbeidet med veteraner, fred og sikkerhet».

ABC Nyheter har vært i kontakt med nominasjonskomiteen som jobber med det pågående valget til FN-stillingen, og de opplyser at biografiene er skrevet av den enkelte kandidat og at de ikke har kontrollert opplysningene. Bergtuns mange medaljer listes nå opp i et vedlegg tilknyttet hans biografi på WVFs sider om presidenten.



Til sammenligning har kong Harald mottatt 74 offisielle ordener, medaljer og dekorasjoner, viser en oversikt fra Kongehuset.

Dan-Viggo Bergtun sier selv om dette:

«I innstillingen ble det nevnt antall utmerkelser og div. og en oversikt er lagt ut på nettet. Kan nok ikke sammenlignes med Kongen som du sier, men jeg er stolt av hver eneste av disse på lik linje med hverandre».

Bergtuns liste bare omfatter bare land utenfor Nato, med unntak Polen, mange fra stater man normalt ikke vil sammenligne seg med. Kun noen få av medaljene er nok reelle – som UNIFIL-medaljen, INTOPS-medaljen og Vernedyktighetsmedaljen.

Fra Nato-landet Polen skal FN-kandidaten ha mottatt elleve utmerkelser. Ingen av Bergtuns står oppført på den polske presidentens liste over offisielle ordener og utmerkelser. Hos den polske presidentens kontor får ABC Nyheter opplyst at ingen av medaljene er gitt av dette embedet, men samtidig at Pro Patria-medaljen er offisiell og enkelte andre kan tilskrives en organisasjon som tar vare på landets krigsgraver (Polish Black Cross).

Derimot står kong Haralds dekorasjon fra Polen på listen: Storkors av Den Hvite Ørns Orden.

Andre utmerkelser som nevnes på WVF-presidentens lange liste, er produkter som kjøpes på internett, for eksempel «The International Volunteers Foreign Service Medal » (koster 95 euro, omlag 1000 norske kroner) og «The International Veteran Millennium Medal 2000» (koster 75 euro, omlag 800 kroner).