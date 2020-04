Like før påske gikk høringsfristen ut for et forslag om å gi opphold til eldre utlendinger med mer enn 16 års oppholdstid i Norge.

Forslaget legger opp til å bare være en engangsløsning.

Tidligere har biskop Gunnar Stålsett omtalt noe slikt som et «Lula-amnesti», oppkalt etter vaskehjelpen i saken som staten reiste mot ham i fjor.

Etter at den tidligere oslobiskopen ble dømt til 45 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot, har situasjonen bare blitt verre for Lula Tecle (56) som nå også har mistet sine inntekter.

– Hjelpen jeg fikk fra Stålsett stoppet og han ble tiltalt bare fordi han hjalp meg å eksistere. Ingenting har blitt til det bedre for meg, sier hun til ABC Nyheter, via tolk.

I forbindelse med rettssaken ble det satt i gang en innsamlings­aksjon som brakte inn mer enn 300.000 kroner. Pengene har gått til de papirløses organisasjon «Mennesker i Limbo», og til foreløpig livsopphold for 56-åringen.

– Ønsker å kunne planlegge



I Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) vil man ikke si noe om når den planlagte ordningen kan bli en realitet, men Tekle håper på å få papirene i orden og større sikkerhet for framtiden:

– Hvis jeg får oppholdstillatelse vil livet mitt i det minste endre seg fra å sove på kanten av en sofa til å kunne sove i en skikkelig seng. Jeg ønsker å planlegge min framtid som alle andre mennesker, sier kvinnen som nå har levd mer enn 20 år i Norge som ureturnerbar flyktning fra Eritrea.

Corona-krisen har gjort livet verre for flere av de som er i samme situasjon. De lever fordekt og flere har også underliggende helseproblemer som gjør utfordringene ved en eventuell smitte enda større, opplyser Tor B. Jørgensen, styreleder for Mennesker i Limbo.

Departementet antyder i sitt høringsnotat at det kan være om lag 50 personer som vil være aktuell for det planlagte amnestiet. Kriteriene som settes er at disse 1. oktober 2021 skal ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter innlevering av asylsøknaden, og at den samlede alderen og oppholdstiden er minst 65 år.

Jørgensen mener antallet er større, men er usikker på antallet. Han mener at 12 års oppholdstid vil være tilstrekkelig, samtidig som at det bør bli gjort til en permanent ordning.

– Det er uansett snakk om personer som har det veldig vanskelig og ikke store grupper. Med 12 års opphold vil det heller ikke være snakk om personer som vil velge å gå under jorden for å sikre seg opphold, påpeker styrelederen.



– Jeg håper Mennesker i Limbo vil fortsette denne viktige kampen for alle de andre «papirløse» som faller utenfor dette amnestiet, sier Lula Tecle.

Stålsett vil gi dem arbeid



Tidligere har biskop Gunnar Stålsett også gitt uttrykk for at gruppen som nå ka bli innvilget opphold, bør utvides. Han har antydet at lovverket bør endres for alle såkalte papirløse og ureturnerbare, en gruppe han mener er mellom 2000 og 5000.

ABC Nyheter var denne uken i kontakt med Stålsett, men han hadde da ikke anledning til å kommentere departementets forslag. Men i et intervju med Kirkens bymisjon i anledning 85-årsdagen i februar, sa han at reglene som forhindrer disse fra å arbeide må endres.

Høringsfristen for forslag om en engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid har gått ut, og innvendingene har vært få. Likevel er det usikkert når ordningen kan bli etablert.

– Departementet vil nå gjennomgå innspillene som har kommet frem i høringen. Foreløpig er det for tidlig å si når en slik engangsløsning kan være på plass. Dette skyldes blant annet at departementet nå har mye å gjøre knyttet til korona-situasjonen, skriver Andreas Bjørklund, kommunikasjonsrådgiver for JBD, i en epost til ABC Nyheter.