Italia står fast på at EU må spleise på coronagjelda

Conte mener såkalte coronaobligasjoner må til, om EU skal klare å komme seg over sjokket coronaviruset har påført økonomien. Obligasjonene vil innebære at alle eurolandene får et felles ansvar for gjelden som den økonomiske krisepakken medfører.

– Vi står overfor det største sjokket siden andre verdenskrig, og Europa er nødt til å komme med et svar, sier Conte i et intervju med tyske Süddeutsche Zeitung i forkant av en videokonferanse med EU-ledere til uka.

Conte sier i intervjuet at obligasjonene ikke vil «gjøre all eksisterende og framtidig gjeld felles», men at de vil være «spesialdesignet og tidsbegrenset».

Sammen med Tyskland og Nederland i motstanden står Finland, mens Spania og Frankrike står med Italia på motsatt side.

Aktuelt: EU-topp sier unnskyld til Italia

Har ikke glemt Hellas

Etter langdryge samtaler tidligere denne måneden, ble EUs finansministre enige om en innledende økonomisk krisepakke verdt om lag 500 milliarder euro, tilsvarende drøyt 5.600 milliarder norske kroner, mens forslaget om coronaobligasjoner ble tilsidesatt.

Rundt 240 av de 500 milliardene skal komme fra det europeiske krisefondet ESM. Midlene derfra avhenger av økonomiske tilpasninger hos mottakerlandene, noe italienerne er skeptiske til.

– Vi har ikke glemt at grekerne ble tvunget til uakseptable ofre for å kunne motta lån, sier Conte til avisa.

Conte er ikke overbevist om at betingelsene vil være mindre strenge denne gangen, og sier at coronaobligasjoner er den eneste måten å vise verden at Europa er sterkt og sammensveiset.

Både Conte og hans spanske motpart Pedro Sanchez har advart om at unionen kan stå i fare om den ikke finner fram til en felles løsning på coronakrisen.

Alene

Statsministeren sier også at Italia, som har blitt hardest rammet av pandemien i Europa, sto alene i begynnelsen av utbruddet i februar.

Kun USA har flere dødsfall som følge av pandemien enn Italia.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen beklaget tidligere denne måneden til italienerne for mangelen på en «felles europeisk respons» i krisens utbrudd.