Ekspert ut mot «udugelige» Ivanka: – Hykleriet er forbløffende

I starten av april reiste president-datteren Ivanka Trump og hennes ektemann Jerad Kushner på en privat ferie, til tross for strenge reiserestriksjoner under coronakrisen.

Turen gikk fra Washington til Trump National Golf Club i New Jersey, hvor de to, som begge er rådgivere for Donald Trump, feiret den jødiske høytiden Pesach.

Flere medier fikk nyss om feriereisen, som endte med at Det hvite hus valgte å bekrefte at familien hadde feriert i en annen delstat.

En av mange som har reagert på reisen er sikkerhetsanalytiker Peter Bergen i CNN, som mener reisen er å anse som unødvendig.

I en kommentar, under tittelen «På tide å sparke Jared og Ivanka», mener Bergen at ekteparet brøt reiserestriksjonene i Washington DC, hvor innbyggerne er bedt om kun å gjennomføre «essensielle» reiser.



Ved brudd på retningslinjene risikerer man bøter på opptil 5000 dollar eller fengsel i opptil 90 dager.



Før den mye omtalte reisen var Ivanka Trump svært aktiv i sosiale medier, hvor hun oppfordret sine følgere til å følge myndighetenes retningslinjer om å holde seg hjemme.

– Dere som er heldige nok til å være i en situasjon der dere kan holder dere hjemme; Vær så snill, gjør det, sa hun i videoen.

– Forbløffende

Få dager etter valgte hun altså selv å reise med familien til New Jersey.

– Hykleriet med Kushner og Trumps oppførsel er forbløffende, skriver Bergen på CNN.

Bergen mener de to ser ut til å mene at de er monarker i en stat, men at det nå er på tide at «prins Jared og prinsesse Ivanka igjen blir med i privat sektor».

– Selvfølgelig, med kong Donald i Det hvite hus, er sannsynligheten for at det skjer veldig liten. Det eneste konstante av det inkonsekvente med Trump, er at han stort sett sparker alle som kommer i hans bane, men ikke medlemmer av hans egen familie, uansett hvor udugelige de er, skriver han.

Fikk støtte

I en uttalelse fra Det hvite hus heter det at reisen fra Washington til New Jersey ikke er å anse som kommersiell, og at golfklubben ses på som et familiehjem.

– Reisen hennes var ikke annerledes enn om hun hadde reist til eller fra jobb, og stedet var mindre befolket enn området rundt hjemmet hennes i Washington D.C, sier en pressetalsmann, ifølge BBC.

Etter familien feiret den jødiske høytiden skal Jared ha dratt tilbake til Det hvite hus, mens Ivanka ble igjen i New Jersey med barna.

Datteren til den avdøde senatoren John McCain, Meghan McCain, har tidligere uttalt at hun synes president-datteren oppførte seg dobbeltmoralsk ved å gjennomføre turen.

– Hun dro til sitt andre hjem i New Jersey og brøt reglene som ble innført fra starten av. Hvis vi har en førstedatter som selv ikke følger reglene, er det vanskelig å fortelle resten av befolkningen at de skal følge reglene, sa hun i talkshowet «The View».