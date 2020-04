Familien i sorg etter Alsings død: – Min elskede pappa

Onsdag kom beskjeden om at den svenske programlederen Adam Alsing hadde gått bort.

Alsing hadde vært innlagt på Södersjukhuset i Stockholm med coronavirus.

Dødsfallet har fått stor oppmerksomhet i svenske medier de siste dagene. Torsdag la 51-åringens sønn, Sebastian, ut en hyllest til sin avdøde far på Facebook.

– Min elskede pappa, så stolt jeg er av deg. Savner deg enormt, skriver han.

Alsing skulle bli farfar for første gang i mai, skriver Aftonbladet.

– Min ledsager



Også 51-åringens bror, Pontus Alsing, har hyllet sin storebror i et innlegg på Instagram.

– Min elskede storebror finnes ikke lengre. Min ledsager. Min stødige planke. Den morsomste og varmeste av alle. Jeg er knust, skriver han.

Sveriges statsminister Stefan Löfven kommenterte dødsfallet på en pressekonferanse torsdag.

– For allmennheten ble han nå et ansikt for de mennesker som dør. Jeg vil naturligvis beklage Adam Alsings bortgang og uttrykke min delaktighet med hans familie, som med mange andre som dessverre går bort, sa Löfven.

Ledet Big Brother



Alsing var programleder i både TV og radio. På norske skjermer var han blant annet å se som programleder for Big Brother på midten 2000-tallet.

I 2005 ledet han programmet sammen den norske programlederen Brita Møystad Engseth.

«Familien og de pårørende vil takke det fantastiske personalet som passet på Adam da han var innlagt på Södersykehuset i Stockholm. Vi vil også be om respekt for vårt privatliv under denne tiden med sorg og stillhet», heter det i en uttalelse fra familien.