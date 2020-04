La Naturen Leve til regjeringen: Ikke hør på vindkraftlobbyen!

– Vi i La Naturen Leve ble alvorlig bekymret da vi leste oppslaget lørdag om Norwas brev til statsministeren, olje- og energiministeren og finansministeren. Vi handlet raskt og skrev søndag brev til regjeringen.

Det forteller rådgiver Vidar Lindefjeld i naturvernorganisasjonen La Naturen Leve, som oppgir å ha 6000 medlemmer og er imot enhver ny vindkraftutbygging på land, til ABC Nyheter.

Vindkraftspørsmålet splitter organisasjoner og virksomheter som arbeider med klimaspørsmål.

Noen går inn for storstilt utbygging av nye kraftverk i naturen og eksportere i stadig flere utenlandskabler, andre peker på FNs naturpanel IPBES som sier at arealendringer nå er en av faktorene som driver fram menneskeskapte klimaendringer.

Norwea argumenter for klimaet, men i sitt utspill nå også med at rask saksbehandling gjør at corona-rammet norsk næringsliv kan få etterlengtede oppdrag.

Les også : Dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Skrotet nasjonal vindkraft-ramme



«Vi vil så sterkt vi kan oppfordre regjeringen til ikke å imøtekomme dette ønsket. Var det noe reaksjonene på nasjonal ramme lærte både NVE og regjeringen, var det at en bred opinion, ikke minst anført av ordførere og lokalbefolkning landet rundt, krevde en konsesjonsbehandling med større respekt for natur og naturmangfold i deres nærmiljø, for friluftsliv i urørt natur og generelt for de lokale verneinteresser.», skriver Lindefjeld og styreleder Marino J. Ask i brevet til de samme tre ministrene Norwea henvendte seg til.

Norges vassdrags- og energidirektorat utarbeidet for ett år siden en nasjonal ramme der de pekte ut 14 områder der det kan være gunstig å bygge ut vindkraft.

Over 5000 høringssvar viste så stor motstand fra kommuner og andre, at regjeringen 17. oktober 2019 skrotet en slik nasjonal ramme.

Må tenke på andre enn entreprenørene



– Norweas henvendelse er ikke tuftet på omsorg for norske entreprenører, men

på et ønske om å sikre inntektsgrunnlaget for sine medlemsbedrifter og for de mange utenlandske investorene i norske vindkraftverk, skriver Ask og Lindefjeld, og fortsetter:

– Det er et forståelig ønske, men det må selvsagt avveies mot andre og tyngre samfunnsinteresser. Vernet om natur, naturmangfold, befolkning og lokaldemokrati er blant slike interesser. Respekt for de mange reaksjoner som innkom i forbindelse med nasjonal ramme, er en annen.

Ifølge La Naturen Leve er ikke en bransjes økonomiske egeninteresse tilstrekkelig til å begrunne noen hastebehandling på tvers av slike grunnleggende hensyn.