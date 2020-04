Trump: – Vi kommer til å miste tusenvis av mennesker

– Vi er i krig med et livsfarlig virus. For å lykkes med denne kampen vil det kreves kollektiv styrke, kjærlighet og hengivenhet. Veldig viktig. Hver av oss har kraften gjennom våre egne valg og handlinger for å redde amerikanske liv og redde de mest sårbare blant oss, oppfordret Trump under sin daglige pressekonferanse i Det hvite hus.

Dødstallet i USA har steget fra 3.008 til 3.873 det siste døgnet, viser nye tall fra Johns Hopkins University klokken 20.30 lokal tid.

Det er det høyeste tallet landet har registrert siden coronaepidemien startet.

– Dette kommer til å være veldig vondt

Trump vektla betydningen av å holde seg til nasjonale retningslinjer og kalte det et «spørsmål om liv og død».

– Jeg vil at hver amerikaner skal være forberedt på de harde dagene som ligger foran oss. Vi skal gjennom to veldig tøffe uker og så forhåpentligvis, som

Fakta om coronapandemien – minst 873.000 er smittet * 873.541 personer i 203 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 43.294 smittede er døde (5 prosent av de smittede), de fleste i Europa. * 184.937 (21,1 prosent av de smittede) er nå friskmeldt. * Tilstanden for 33.620 (5,2 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. * Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * Italia: 105.792 smittet, 12.428 døde, 15.729 friskmeldt. * Spania: 102.136 smittet, 9.053 døde, 22.647 friskmeldt. * Frankrike: 52.128 smittet, 3.523 døde, 9.444 friskmeldt. * USA: 188.639 smittet, 4.059 døde, 7.251 friskmeldt. * Kina: 81.554 smittet, 3.312 døde, 76.238 friskmeldt. * Iran: 47.593 smittet, 3.036 døde, 15.473 friskmeldt. * Storbritannia: 25.150 smittet, 1.789 døde, 135 friskmeldt. * Nederland: 12.595 smittet, 1.039 døde, 250 friskmeldt. * Belgia: 13.964 smittet, 828 døde, 2.132 friskmeldt * Tyskland: 72.383 smittet, 788 døde, 16.100 friskmeldt * I Norge er 4.656 smittet (41 døde), i Sverige er 4.435 smittet (180 døde), i Danmark er 2.860 smittet (104 døde), i Finland er 1.446 smittet (17 døde) og på Island 1.135 smittet (2 døde). Kilde: Worldometer, FHI, NTB nils.inge.kruhaug@ntb.no

ekspertene spår, tror jeg at vi kommer til å begynne å se skikkelig lys i enden av tunnelen. Men dette kommer til å være veldig vondt , veldig, veldig smertefulle to uker. Vi kommer til å miste tusenvis av mennesker, advarte Trump.

Det hvite hus har anslått at mellom 100.000 og 240.000 mennesker i USA kan miste livet som følge av epidemien, selv om nedstengninger og oppfordringene om distanse overholdes.

– Dette er tiden for alle amerikanere å stå sammen

Med 188.172 smittede personer, er USA det landet i verden med flest bekreftede tilfeller, foran både Italia, Spania og Kina. Det har president Donald Trump begrunnet med at ingen har gjennomført flere tester enn USA.

– Vår styrke vil bli testet og utholdenheten vår blir prøvd, men Amerika vil svare med kjærlighet og mot. Dette er tiden for alle amerikanere å stå sammen og gjøre vår del. Vi sender også bønnene våre. Vi ber for legene og sykepleierne, for paramedikerne og lastebilsjåførene og polititjenestemennene og sanitetsarbeiderne. Og fremfor alt de menneskene som kjemper for deres liv i New York og over hele landet vårt, avsluttet Donald Trump.

