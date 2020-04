Coronaviruset lar seg ikke stanse: – Et skremmende bilde av hva vi kan forvente

Over 870.000 mennesker i verden har til nå fått påvist coronasmitte, nærmere 460.000 av dem i Europa.

Pandemien har hittil krevd over 43.000 menneskeliv, over 30.000 bare i Europa.

Viruset sprer seg imidlertid raskest i USA, der ytterligere 24.000 har testet positivt det siste døgnet og nærmere 190.000 er bekreftet smittet.

Tallet på døde i USA har det siste døgnet steget med 900 til over 4.000, og president Donald Trump medgir at landet nå har «to helvetes dårlige uker» foran seg.

Tidligere i uka snakket Trump med sin russiske motpart Vladimir Putin, som onsdag morgen sendte et transportfly med medisinsk nødhjelp til USA.

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov har Trump «med takknemlighet» takket ja til tilbudet om russisk bistand.

Øker i Spania

Tallet på coronarelaterte dødsfall i Spania har økt med nærmere 900 til over 9.000 det siste døgnet, opplyser helsemyndighetene.

Av de 102.000 som har fått påvist smitte, er 22.500 friskmeldt. Nesten 5.900 lå onsdag på intensivavdeling, en økning på 5 prosent fra tirsdag.

I Iran passerte antallet dødsfall 3.000 onsdag, men der øker antallet langt mindre. 138 nye dødsfall er registrert det siste døgnet, mens tilstanden til 3.700 betegnes som alvorlig eller kritisk.

Fattige rammes hardest

I hvor stor grad pandemien vil spre seg i den fattige delen av verden, er fortsatt uklart. Eksperter og hjelpearbeidere frykter imidlertid det verste.

Data fra Inform Global Risk Index viser at befolkningen i sårbare land med konflikt, fattigdom og dårlig utbygd helsesystem har tre ganger så høy risiko for å bli syke og seks ganger mindre sjanse for å få helsehjelp enn i vestlige land.

– Denne analysen gir et skremmende bilde av hva vi dessverre kan forvente skjer ettersom covid-19 sprer seg i land i Asia, Afrika og Midtøsten, sier Cares generalsekretær Gry Larsen.

– Når en slik pandemi oppstår, svikter ikke bare helsesystemet, som er sårbart fra før, men hele infrastrukturen, hele samfunnet kan komme til å svikte. Det er skremmende, sier hun.

Hardt ut mot legemiddelselskap

Leger Uten Grenser advarer samtidig mot at legemiddelselskaper tar patent på medisiner, vaksiner og tester som kan brukes i kampen mot koronaviruset.

– At enkelte i legemiddelindustrien velger å være en del av problemet istedenfor løsningen i den akutte krisen hele verden nå befinner seg i, er hårreisende, sier Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser Norge, til NTB.

Hun mener regjeringer verden over bør bruke sin makt til å overstyre selskapers forsøk på å monopolisere legemidler, slik blant annet Tyskland, Canada, Chile og Ecuador har gjort.

Tiltak redder liv

Epidemiologer ved Imperial College i London har analysert tiltakene som er innført i elleve europeiske land for å hindre smittespredning, og konkluderer med at de har reddet minst 59.000 liv.

En rekke land åpner da også for å skjerpe tiltakene ytterligere, blant dem Danmark, der regjeringen nå vurderer løpende om det skal forbys forsamlinger med mer enn to personer, så sant de ikke er i nær familie.

Østerrike innførte mandag påbud om bruk av munnbind i butikker, selv om dette ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) ikke har noen påvist effekt i smittesammenheng.

Japan sier nei

I Japan, der rundt 3.000 har fått påvist smitte og 77 hittil er døde, avviser myndighetene derimot behovet for å innføre strenge tiltak.

Statsminister Shinzo Abe erkjenner at det nærmer seg nasjonal krisetilstand, men utelukker likevel nedstengning.

– Om jeg blir spurt om vi kan innføre enn nedstengning som i Frankrike, så kan vi ikke det, sier Abe.

