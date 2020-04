Erna åpner for noe oppmyking etter påske

Mandag sa Danmarks statsminister Mette Fredriksen at det er en mulighet for at landet kan bli gradvis gjenåpnet etter påskeferien, dersom danskene fortsetter å ta smitteverntiltak på alvor.

– Hvis danskene møtes og samles, så kan vi ikke åpne Danmark etter påske. Da kan vi heller komme i den motsatte situasjonen, hvor vi må stramme inn enda mer, sier hun.

Om en gradvis gjenåpning er mulig, er helt avhengig av at smittetallene holder seg stabile.

Statsminister Erna Solberg (H) deler Fredriksens vurdering.

– Ja. Vurderingen er at hvis vi klarer å nå det vi sa for en uke siden, nemlig at én ikke smitter flere enn én, så vil vi være i en situasjon hvor vi kan gå over til å ha en litt mer normal hverdag for mange. Ikke for alle. Mange av de som er sårbare må fortsatt ta forholdsregler. Og vi må alle følge smittevernregler over lang, lang tid, sier Solberg under en pressekonferanse tirsdag.

Krevende å slå ned smitten

Regjeringen fører nå en strategi hvor målet er å slå ned coronaviruset, og stanse viruset i Norge. For at det skal skje må viruset få et reproduksjonstall på under 1. Det betyr at hver person som blir syk, må smitte mindre enn én annen person i snitt.



Da bremser spredningen av sykdommen opp, og epidemien i Norge vil etter hvert stanse.

Først når regjeringen er sikre på at Norge har kommet dit, vil Erna begynne å myke opp tiltak.

I et notat fra Folkehelseinstituttet står det imidlertid at det å stanse spredningen av viruset, slik regjeringen ønsker, krever svært inngripende tiltak over lang tid.

Blir ingen full åpning

Innen 8. april skal regjeringen vurdere hvordan dagens tiltak fungerer, og bestemme seg for om de ønsker å stramme opp eller myke opp. Først etter dette får vi endelig svar på om nordmenn kan få en noe mer normal hverdag etter påske.

– Vi kommer ikke til å snu opp ned og ta vekk alle tiltakene. Vi holder på med et arbeid nå hvor vi ser på om vi gradvis kan tilbakeføre noe aktivitet, og om vi kan lage andre regler rundt det. Om vi har nok kapasitet til testing, isolering og oppfølging blir avgjørende for om vi kan gå over til en annen situasjon, sier Solberg.

Dersom samfunnet åpnes opp noe, må nordmenn være klar over at man kan bli nødt til å rykke tilbake til strengere tiltak, dersom coronaviruset skulle få en oppblomstring, understreker statsministeren.

Delvis åpning av skoler aktuelt

På spørsmål om når en oppmyking kan skje, vil ikke Solberg gi noe konkret anslag.

– Det er en positiv utvikling for øyeblikket i form av at vi ikke har voldsomt stigende tall. Det betyr at det er noen effekt av tiltakene.

Dersom det blir oppmyking av tiltak, vil det å åpne barnehager og skoler for de minste barna være aktuelt. Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal fremme forslag til videre tiltak i barnehager og skoler under coronakrisen, som vurderer dette spørsmålet nå.

– En noe mer normalisert hverdag for barn er viktig, mener Solberg.

Det er imidlertid ikke sikkert skolehverdagen blir akkurat som før. For eksempel kan det være aktuelt å åpne kun enkelte klassetrinn, å åpne opp for sårbare grupper, eller å ha undervisning annenhver dag.

Barnehager og skoler er foreløpig stengt til og med 2. påskedag – mandag 13. april, men rundt 8. april skal regjeringen legge frem en ny vurdering. Folkehelseinstituttet har tidligere rådet regjeringen til å snarlig vurdere en åpning av skoler og barnehager.

