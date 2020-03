Skulle Najmuddin Faraj Ahmad (63) prøve å komme tilbake til Norge og sin familie, vil han bli avvist. Torsdag ble mannen som er bedre kjent som mulla Krakar, sendt til Italia og nye rettssaker.

Etter det ABC Nyheter forstår vil justismyndighetene holde fast ved den varige utvisningen av Krekar som ble vedtatt allerede i 2003. Med dette utvisningsvedtaket og eksisterende regelverk som Dublin-forordningen, vil dermed Krekar heretter være Italias problem heretter – hvis ikke noe uventet skulle skje.

– Man vil selvsagt gjøre alt for å dekke over den urett som er begått, sier advokat Brynjar Meling i en kommentar til ABC Nyheter.

Meling mener Krekar har blitt utsatt for et justismord og at det er begått en rekke menneskerettighetsbrudd i denne saken. Meling arbeider allerede med å få saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.



I en dom mot Krekar fra Italia i fjor heter at han vil ble utvist fra landet etter endt soning. Et av landene som da er aktuell er krekars fødeland Irak, som praktiserer dødsstraff.

Tidligere har Norge nektet å utlevere personer som kan riskere døden. Italia har tidligere avslått å garantere mot at Krekar utleveres til et land med dødsstraff.

63-åringen ble torsdag morgen hentet i fengselet, og det skal ikke engang ha vært anledning for ham til å si farvel til familien.

Video: Justisminister Monica Mæland bekreftet torsdag at mulla Krekar ikke lenger befinner seg i Norge:

– En skammens dag



Justisminister Monica Mæland (H) informerte om utleveringen på en pressekonferanse torsdag. Hva som skjer etter rettssaken i Italia vil ikke justisministeren spekulere på.

– Krekar har vært utvist fra Norge i mange år, det er ikke gitt noen forsikringer til Krekar, så hva som skjer da, kan jeg ikke spekulere på, sier Monica Mæland.

Advokat Meling sier han mener norske myndigheter burde garantert for at Krekar kan returnere til Norge når han er ferdig i Italia.

– Norge burde stilt de garantiene. Det jeg skal sørge for, er at hvis det ikke skjer, og det skjer mulla Krekar noe, så skal de personene som står ansvarlige, bli stilt rettslig til ansvar for de handlingene de har begått og de avgjørelsene som er tatt, sier advokaten.

– Det er en skammens dag for PST, for det nasjonale statsadvokatembetet, riksadvokaten, for regjeringen, departementet, for domstolen. Og det er faktisk sånn man lager et justismord på best mulig måte: Man pulveriserer ansvar slik at ingen trenger å ta ansvar for det som er gjort, sa Meling på en improvisert pressekonferanse i Stavanger, etter statsrådens orientering.

Nytt advokat-team



Det var 12. februar i år at det ble vedtatt at Najmuddin Faraj Ahmad skulle utleveres til Italia. Han påklaget utleveringsvedtaket 4. mars 2020, og 13. mars ble klagen behandlet av Kongen i statsråd, som ikke tok den til følge.

I fjor ble Ahmad i Italia dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror, en dom som nå er anket.

Krekars advokat fra den første rettsrunden opplyser til ABC Nyheter torsdag ettermiddag at hun er kjent med at 63-åringen har kommet til Italia.

– Men jeg representerer ham ikke lenger, sier advokat Enrica Franzini.

Under pressetreffet i Stavanger opplyste Meling at han vil delta i advokatteamet som skal representere Krekar i ankesaken.

Ikke corona-utsatt



Hva som skjer etter denne rettssaken i Italia vil ikke justisministeren spekulere på. Mæland opplyser at departementet har fått forsikringer fra italienske myndigheter om at Krekar vil bli godt og forsvarlig ivaretatt i forbindelse med coronasituasjonen.

– Han skal få den hjelpen han skal ha og som han har krav på, sa Mæland på pressekonferansen på spørsmål om å sende Krekar til Italia, som er hardt rammet av corona-viruset.

Av hensyn til situasjonen i Italia, avventet norske og italienske myndigheter effektueringen av vedtaket til uttransporteringen var mulig og forsvarlig å gjennomføre, heter det i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. I 2003 ble han varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet.