Vanvittige køer og raseri da Polen innførte corona-kontroll

Det vekker sterke reaksjoner i de baltiske statene at Polen har innført innreiseforbud for personer, og innført langdryge kontrollprosedyrer for varetransport inn i landet som følge av corona-pandemien.



Onsdag morgen rapporterer en rekke medier om 30 timers ventetid og en kø av vogntog på anslagsvis 35 kilometer, som venter på å komme inn i Polen på Autobahn 12 nær Frankfurt am Oder.



Tilsvarende hadde det i går hopet seg opp en lastebilkø på 30 kilometer fra Litauen til Polen, melder The Baltic Course.



Litauen har gjort seg bemerket med å opprette en enorm lastebilnæring, til dels utenlandseid, som opererer i hele EU og EØS med lønns- og arbeidsforhold langt under vanlig standard. Denne næringen blir nå rammet.



Etter at Polen fra mandag av innførte innreiseforbud, har fortvilte estlendere, latviere og litautere på vei hjem blitt sittende fast i Tyskland.



Onsdag kveld åpnet Polen for noen busser og minibusser, melder den latviske kringkastingen LSM.

Nå settes det opp ekstraordinære ferjeavganger fra Tyskland til Baltikum for å få hjem de som sitter fast.



Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Blant annet er Estlands EU-parlamentariker, forhenværende utenriksminister Urmas Paet rasende i denne twittermeldingen:

«Den nåværende situasjonen på den tysk-polske grensa viser hvordan noen EU-land ikke bryr seg om andre. Dette skjer når noen land ikke bryr seg om å koordinere grensestengninger med hverandre, men bare bryr seg om å oppnå berømmelse hjemme. Det må være elementert at slike skritt må koordineres i EU.»