– Gresk grensepoliti skjøt og drepte flyktning

Det er to journalister som skriver om hendelsen på Twitter, skriver svenske Expressen.

BBC-journalisten Mughira Al Sharif skriver på Twitter: «Den syriske flyktningen Ahmed Abu Emad fra Aleppo ble i dag drept av greske grensevakter da han prøvde å ta seg til Hellas sammen med flere hundre flyktninger. Han ble skutt i halsen 09.07 nær Ipsala. Liket ble brakt til Tyrkia». Twitter-meldingen inneholdet svært sterke bilder.

– Fake news



Reuters melder også om at en syrisk migrant er død av skader etter at greske sikkerhetsstyrker interventerte mot flyktningene, ifølge tyrkiske «sikkerhetskilder». Et vitne sier til Reuters at hendelsen skjedde 40 meter fra Ipsala-grenseposten mellom Tyrkia og Hellas.

Greske myndigheter avviser opplysningene, og kaller videoen som sirkulerer på sosiale medier for «fake news».

– Vi ber alle utvise forsiktighet når de rapporterer om nyheter som fremmer tyrkisk propaganda, skriver regjeringstalsmannen Stelios Petsas på Twitter.

Journalisten Jenan Moussa fra arabiske Al-Aan TV melder på Twitter om det samme dødsfallet som BBC-journalisten, og skriver at det er første gang en flyktning har blitt skutt og drept av greske grensevakter. Jenan Moussa på Twitter (sterke bilder).

«Kulen gikk gjennom munnen», sier en mann i klippet Moussa har delt.

«Massiv grensekrenkelse»

Lørdag uttalte greske myndigheter at de har «har avverget en organisert, massiv og ulovlig grensekrenkelse og presset tusener av migranter og flyktninger tilbake til Tyrkia». Da ble tallet på ulovlige grensekrysninger oppgitt til 4000.

Grensepoliti og opprørspoliti har tidligere brukt tåregass og sjokkgranater mot flyktningene for å hindre dem i å krysse grensen ved Kastanies.

Situasjonen oppsto etter at Tyrkia fredag åpnet grensene for tusener av migranter og flyktninger som ønsker seg til Europa, og president Recep Tayyip Erdogan gjorde det klart at de ikke lenger vil hindre flyktninger i å reise til Europa, skriver NTB.

Oppdatert med kommentar fra greske myndigheter.