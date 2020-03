Under et ekstraordinært statsråd mandag ble fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) gitt avskjed i nåde, kun 38 dager etter at han mottok nøkkelkortet til statsrådkontoret av Harald Tom Nesvik (Frp) 24. januar i år.

Han var da statsråd én dag lengre enn to av statsrådene som gikk av da han kom inn, Sylvi Listhaug og Terje Søviknes. Begge satt 37 dager som henholdsvis olje- og energiminister og eldre- og folkehelseminister før Fremskrittspartiet valgte å gå ut av regjeringen.

Sett bort fra vikarer, er dette de to statsrådene som har sittet kortest ved sine poster under Erna Solbergs regjeringstid. Likevel er det langt fra det korteste noen statsråder har styrt sine departement.

50 statsråder fikk mindre enn et år

Terje Rød-Larsen under Verdens økonomiske Forum i Davos i 2018. Rød-Larsen fikk kun 35 dager som planleggingsminister i 1996. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Gjennom historien har 50 statsråder blitt gitt avskjed i nåde med under ett års tid i stillingen. Solberg-regjeringen innehar åtte av disse, hvorav Sylvi Listhaug presterte å miste sine statsrådposter to ganger. Etter 62 dager som justisminister og som nevnt da Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen hadde hun kun sittet som olje- og energiminister i 37 dager.

Terje Rød-Larsen (Ap) gikk i 1996 av som planleggingsminister for Torbjørn Jaglands regjering etter kun 35 dager i stillingen. Dette skjedde etter flere oppslag om aksjekjøp og manglende beskatning.

Lyng-regjeringen 29 dager

Hele John Lyngs regjering gikk av etter kun 29 dager mellom 28. august og 25. september i 1963. Regjeringen gikk av da de sosialistiske partiene ikke stemte for regjeringens tiltredelseserklæring, og i stedet kom med moterklæring som ble vedtatt i Stortinget. I denne regjeringen satt blant annet handels- og skipsfartsminister Kåre Willoch (H), sosialminister Kjell Bondevik (KrF) og forsvarsminister Håkon Kyllingmark (KrF).

Astrid Nøklebye Heiberg (H) fikk ikke mer enn 21 dager som forbruker- og administrasjonsminister før Willoch-regjeringen gikk av 9. mai 1986.

Norgeshistoriens korteste regjering

Christopher Hornsruds regjering i 1928 måtte gå av etter kun tre uker.

Hele Hornsruds-regjeringen gikk av etter kun 18 dager 15. februar 1928. Det er norgeshistoriens korteste regjering. Christopher Hornruds (Ap) mindretallsregjering falt for et mistillitsforslag allerede på tiltredelseserklæringen, som hadde til grunnlag å erstatte det kapitalistiske systemet med et sosialistisk system.

Likevel er det to statsråder som knapt rakk å bli varme i statsrådstolen før de måtte ta sin hatt og gå. Både Rolf Presthus (H) og Arne Skauge (H) fikk kun 14 dager i sine nye stillinger som forsvarsminister og finansminister, før Willoch-regjeringen gikk av 9. mai 1986.

