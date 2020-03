– Han burde ikke ha søkt om etterlønn. Man skal ikke få etterlønn som en sikring for at man ikke har inntekt etter at man har sluttet i en jobb hvis man har en annen inntekt og faktisk er i en annen jobb allerede, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Fredag i forrige uke ba fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) om å få gå av. Det kom etter stormen rundt etterlønnen og styrevervene han har hatt i forbindelse at han i november gikk fra jobben som ordfører i Lenvik til å bli statssekretær, og deretter ble fiskeriminister i januar.

– Jobbet iherdig i begge jobbene

Statsministeren understreker likevel at Sivertsen jobbet som ordfører samtidig som han var statssekretær.

– Han har gjort en jobb i begge jobbene, og har jobbet iherdig i begge jobbene. Så kan man diskutere om han burde hatt så mye, eller om lønnen burde ha vært avkortet. Men det å underkjenne at han faktisk har gjort en jobb, som mange forsøkte å gjøre i denne prosessen, det er feil, sier Solberg.

Statsministeren ønsker samtidig ikke å si noe om når en ny fiskeriminister vil være på plass.

SE VIDEO: Saken oppsummert: Derfor gikk Geir-Inge Sivertsen av som fiskeriminister:

Skrev under på årsregnskap

Det har også kommet fram at Sivertsen sto oppført med flere styreverv etter at han gikk inn i regjeringen, selv om hovedregelen er at man skal trekke seg fra slike verv.

Sivertsen har selv sagt at han trakk seg fra styrene da han ble statssekretær. I forrige uke skrev Aftenposten at han likevel 17. januar skrev under på årsregnskapet til et entreprenørselskap i egenskap av å være styreleder.

Solberg sier at hun ikke vet hvorfor Sivertsen skrev under på dette regnskapet.

– At han har skrevet under på årsregnskapet gjør det hele litt vanskeligere, sier hun.