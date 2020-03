«Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen».

Slik lyder forslaget SV-nestleder og Frp-politiker Per-Willy Amundsen har fremmet i Stortinget, som skal behandles i mars.

– Forslaget innebærer at vi bestemmer oss for at vi skal bygge jernbane videre nordover. All videre utredning vil handle om hvordan dette skal gjøres, ikke om det skal gjøres, sier Fylkesnes.

Det har vært knyttet spenning til om forslaget har mulighet til å få flertall, etter at Frp gikk ut av regjering. SV og Senterpartiet har sagt at de vil støtte forslaget, mens Frp har vært mer tilbakeholdne om hva de vil stemme. Sist uke gikk imidlertid Arbeiderpartiet ut og sa det var uaktuelt for dem å støtte forslaget. Dermed kommer det ikke til å få flertall.

– Man kan ikke vedta å gå i gang med et så omfattende og dyrt prosjekt før man har utredet hva man skal gå i gang med. Jeg vil gå så langt som å kalle det useriøst, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til VG.

Utspillet fikk Fylkesnes til å se rødt. Han mener argumentasjonen fra Arbeiderpartiet ikke holder mål.

– Det er en tøyseargumentasjon, sier SV-nestlederen til ABC Nyheter.

– Det er kanskje dette som kanskje irriterer nordlendinger mest. Her møter man formalistiske motforestillinger som ikke finnes i andre, store samferdselsprosjekter i andre deler av landet. I 2013 vedtok Arbeiderpartiet i regjering at de ville gjøre E39 ferjefri – uten at det forelå en eneste utredning. Sånne vedtak fattes hele tiden. Det viser en manglende vilje til å overhode bygge i nord.

Torgeir Knag Fylkesnes valgt inn på Stortinget for Troms, og er nestleder i SV. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ap: – En bjørnetjeneste

Fylkesnes synes det virker som om mange politikere fører en form for argumentasjon for Nord-Norge, og en annen type argumentasjon som gjelder for resten av landet.

– Det blir et skille mellom oss og dem som blir veldig påtakelig, og som provoserer enormt.

Sverre Myrli (Ap) sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, som skal behandle forslaget fra Fylkesnes og Amundsen, som også han omtaler som useriøst. Han advarer mot å sette landsdeler opp mot hverandre.

– Jeg mener Fylkesnes og Amundsen gjør Nord-Norgebanen en bjørnetjeneste. Det er et prosjekt til mellom 100 og 150 milliarder kroner. Vi behandler ikke store samferdselsprosjekter på den måten. Det er ikke sånn at vi først fatter vedtak, og så ser hvordan vi skal gjøre det. Hva vil resten av landet si om vi behandlet Nord-Norgebanen på den måten?

Arbeiderpartiet fremmet et forslag i oktober om å gjennomføre en grundig konseptvalgutredning (KVU) av Nord-Norgebanen. Forslaget ble nedstemt. Myrli sier Ap vil fremme dette forslaget igjen som et justert forslag i Transportkomiteen når de behandler forslaget fra Fylkesnes og Amundsen. Han håper det vil få flertall i Stortinget denne gangen.

– Vi i Arbeiderpartiet er utålmodige. Vi vil ha mer fakta på bordet. Vi vil ha faglige utredninger slik vi får i andre, store samferdselsprosjekter.

Sverre Myrli er Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, og sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Regjeringens utredning: – Ren trenering

I regjeringens bompengeavtale fra i fjor høst, lød et av punktene: «Det gjennomføres en helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, herunder Norge-Norgebanen». I statsbudsjettet er det satt av 10 millioner kroner til utredningen.

Sverre Myrli (Ap) håper regjeringen gjør arbeidet med utredningen ordentlig og grundig.

– Jeg håper det arbeidet er godt i gang så det blir ferdig i tide til at de kan få med faglige innspill om Nord-Norgebanen til neste Nasjonale transportplan.

Hvert fjerde år reviderer regjeringen Nasjonalt transportplan (NTP), en plan som gjelder i tolv år for transport- og samferdselsprosjekter i Norge. Revidert plan oversendes som en melding til Stortinget i forkant av hvert stortingsvalg. Arbeidet med ny NTP er godt i gang, og plan skal oversendes Stortinget før valget i 2021.

Samferdselsdepartementet opplyser i en e-post at de arbeider med grunnlaget for den nye utredningen om transport i Nord-Norge, men at mandatet ikke er klart enda. Selve utredningen er dermed ikke igangsatt. Som regel tar det rundt to år å gjennomføre en KVU.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener det illustrerer godt hva han kritiserer.

– Det er dette narrespillet Nord-Norge har vært utsatt for i tiår. Det at man lover noen utredninger som er veldig uklare hva egentlig består av, og der tidshorisonten alltid er «om noen år». Når disse utredningene – endelig – kommer til Stortinget, har det gang på gang vist seg at de har store mangler. Det ser vi nå igjen fra regjeringen, og det tangerer min kritikk av Arbeiderpartiet, sier Fylkesnes.

Han har ikke tro på at utredningen fra regjeringen vil gi nytt giv for Nord-Norgebanen.

– Det er ikke en KVU om Nord-Norgebanen, men om transport i nord til sjøs, på land og i lufta. I det skal de vurdere om Nord-Norgebanen kan passe inn. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre noe nytt med banen med utgangspunkt i den KVU-en. Det er et rent treneringsforslag, og det er vi godt vant med.

SV: – Dette er et viljeforslag

Den fireårige rulleringen av NTP gjør at Fylkesnes mener både regjeringens og Arbeiderpartiets utredningspolitikk ikke er veien å gå dersom Nord-Norgebanen skal realiseres i nær framtid.

– Ap får neppe gjennomslag for en KVU for Nord-Norgebanen før neste Stortingsperiode. Hvis de klarer å få den klar før 2025, vil prosjektet tidligst bli med i Nasjonal Transportplan da. Da får vi ikke kommet ordentlig i gang med arbeidet før nærmere 2030, sier SVs nestleder.

Tromsø-politikeren viser til at det finnes en rekke utredninger om Nord-Norgebanen fra før, og at det er på tide å vedta at prosjektet skal realiseres.

– Ap-nestleder Bjørnar Skjæran har oppfattet forslaget vårt som et spade i jorda-vedtak. Det er ingen grunn til å forstå det sånn. Vi mener dette først og fremst er et viljevedtak. Jernbanen skal bygges nordover i en eller annen forstand, det er det som er viktig for oss.

Det mener han burde være viktig for alle partiene som ønsker å ta Nord-Norge på alvor.

– Spørreundersøkelser viser at det er et stort flertall i alle landets regioner og blant alle partienes velgere for å bygge Nord-Norgebanen. Her har vi landet med oss, mens det er enkeltpersoner i enkeltpartier som er ute og kjøre.

Det har ikke lyktes ABC Nyheter å få kommentarer fra regjeringen i denne saken.