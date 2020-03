Torsdag denne uken slo den britiske ankedomstolen fast at en planlagt, ny rullebane på Heathrow flyplass i London er ulovlig. Grunnen? Prosjektet bryter med regjeringens egne klimaforpliktelser, og er i strid med målene i Parisavtalen, ifølge retten.

Den britiske regjeringen har forpliktet seg til å gjøre Storbritannia til et nullutslippsland innen 2050. En tredje rullebane på Heathrow vil gi flyplassen en økt kapasitet på 700 fly om dagen, og bidra til en stor økning i klimagassutslipp

Det er den første dommen i verden basert på Parisavtalen. Den kan gi ringvirkninger i domstoler verden over.

– Dette er en viktig miljøseier. Klimadommen kan få store konsekvenser, også i Norge. Jeg mener ny rullebane på Gardermoen må klimaprøves for retten, om ikke regjeringen selv skroter denne klimabomben, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson for MDG, til ABC Nyheter.

Han viser til at Norge har en klimalov som tar utgangspunkt i Parisavtalen, men at denne ikke har blitt ordentlig testet for retten enda.

– Rullebanen må stanses

Utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen med en tredje rullebane, er fortsatt på planleggingsstadiet. Avinor, som eier og driver Oslo Lufthavn, har slått fast at det er behov for en tredje rullebane innen 2030 for å møte prognoser om økt trafikkvekst.

– I dag flyr nordmenn mest av alle i Europa, dobbelt så mye som svenskene. Flyreisene våre tilsvarer omlag like mye utslipp som alle privatbilene i Norge til sammen. Da er det siste vi trenger tilrettelegging for enda flere flyreiser. Den tredje rullebanen må stanses, sier Hermstad.

I januar i fjor stemte regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ned et forslag fra SV, MDG og Senterpartiet om å skrinlegge planene for en tredje rullebane på Gardermoen.

Når planleggingsarbeidet er ferdigstilt, må det godkjennes av Stortinget eller regjering. Dersom utvidelsen blir realisert, vil Gardermoen bli Nordens aller største.

Hermstad vil stanse arbeidet med ny rullebane før den tid, og får støtte fra Senterpartiet og SV.

SV og Sp vil stanse rullebane - men ikke i retten

Hverken SV eller Senterpartiet vil imidlertid ha saken prøvd i rettssystemet.

– Senterpartiet vil fortsette å jobbe for å stanse tredje rullebane på Gardermoen gjennom politiske vedtak. Vi er klinkende klare på at regjeringen snarest bør legge planene om en tredje rullebane i skuffen og heller benytte eksisterende kapasitet ved Rygge og Torp, sier Ole Andre Myhrvold (Sp) til ABC Nyheter.

Lars Haltbrekken (SV) vil gjøre alt han kan for å stanse en ny, tredje rullebane på Gardermoen. Men han vil gjøre det på Stortinget, ikke i rettssalen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Det samme gjør Lars Haltbrekken (SV), som påpeker at både regjeringen og Stortinget har mulighet til å stoppe planleggingen av rullebanen.

– Vi skal jobbe videre for å stanse en tredje rullebane på Gardermoen. Vi skal ikke lene oss tilbake å la regjeringen bruke millioner av kroner på å utrede et prosjekt vi uansett ikke skal ha, sier Haltbrekken til ABC Nyheter.

SV-politikeren mener regjeringen bør skrote arbeidet med en gang.

– En tredje rullebane vil øke flytrafikken og legge forholdene til rette for økt forurensning. Når du ikke får bygget tre rullebaner på Heathrow, hvorfor i all verden skal du ha tre på Gardermoen? Det er helt meningsløst, sier Haltbrekken til ABC Nyheter.

Samferdselsdepartementet: Ikke satt seg inn i dommen

I en kommentar fra Samferdselsdepartementet sier de at de ikke har satt seg inn i dommen, men at slik de har forstått den, er ikke rullebanen i seg selv et brudd på Parisavtalen.

– Men, den slår fast at forpliktelsene Storbritannia har påtatt seg som part til Parisavtalen skulle vært tatt hensyn til når vedtaket om å åpne tredje rullebane ble gjort. Når det gjelder rullebane på Gardermoen er det snakk om en eventuell utbygging og da langt fram i tid. Det er derfor altfor tidlig å si noe om klimaeffektene av denne. Her vil for eksempel teknologiutvikling ha stor betydning, sier statssekretær Ingvild Ofte Arntsen (KrF) til ABC Nyheter.

Ap: Britisk dom ikke relevant for prosjektet

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson, Sverre Myrli, kan ikke skjønne hvordan den ferske Heathrow-dommen er relevant for en ny rullebane på Gardermoen.

– En utbygging her ligger langt fram i tid, hvis det noen gang blir aktuelt. Hvis vi lykkes med elflysatsingen vil de flyene være mindre enn dagens fly, og dermed trengs flere fly og økt rullebanekapasitet. Det er mange usikkerhetsmomenter i denne saken, sier Myrli.

Arbeiderpartiet er for å sette av arealer til en tredje rullebane.

Frp: – Utenkelig at klimalov stopper noe slikt

Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale mener det er utenkelig at klimaloven vil kunne stanse en tredje rullebane på Gardermoen. Foto: NTB scanpix

Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale tviler på at det vil bære fram å prøve den tredje rullebanen på Gardermoen for retten.

– Jeg anser det for å være helt utenkelig at klimaloven kan stoppe noe slikt. Hvis noe så galt skal skje, vil det komme et forslag fra oss om å endre loven. Vi må ha frihet til å organisere vårt, sier Dale til ABC Nyheter.

Frp ønsker å realisere den tredje rullebanen, fordi Avinors trafikkprognoser viser at det vil bli behov for den rundt år 2030.

– En manglende utvidelse av Gardermoen over tid vil bidra til å svekke en del av grunnlaget for å opprettholde Widerøes rutetilbud til distriktene. Samtidig har Norge ambisjoner om å femdoble sin produksjon av oppdrettsfisk. Det hjelper ikke hvis vi ikke kan få fisken ut på markedet med fly. Samlet sett vil distriktene bli den store taperen hvis rullebanen ikke blir realisert, mener Dale.

Enkelte faktorer kan utsette behovet for rullebanen med noen år, ifølge Avinor. Selskapet anslår at en dobling av trafikken til og fra Torp, og å ta i bruk Rygge igjen med økt kapasitet, vil kunne utsette behovet for å utvide Gardermoen med cirka fem år. Økning i kvoteprisen for klimagassutslipp kan også bidra til å utsette behovet i to-fem år.

Enn så lenge øker antall flyreiser nordmenn foretar hvert år. I 2018 foretok nordmenn 9,3 millioner reiser med fly. I 2019 var antallet flyreiser økt til 9,8 millioner, en økning på 500.000 flyreiser. Det viser ferske tall fra SSB.