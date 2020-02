– Vi har gitt klart og tydelig uttrykk for at vi er åpne for ytterligere innstramninger i dette. Men det som er bra med denne ordningen er at det er en uavhengig nemnd som vurderer hver enkelt sak, sa Frp-leder Siv Jensen i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

– Dere hadde veldig sterke meninger om dette da andre statsråder gikk ut, påpekte programleder Lilla Sølhusvik. Hun hadde tidligere spurt Jensen om partiet hadde endret oppfatning om ordningen etter at de kom i regjering, uten å ha fått et klart svar. Programlederen viste også til at tre tidligere Frp-statsråder har mottatt etterlønn.



Før helgen slo Aftenposten opp at regjeringen vil stramme inn politikernes etterlønn. Det kommer etter at karantenemnda har etterlyst klarere regler. Dette kommer i kjølvannet etter at tidligere Frp-politiker og statsråd Per Sandberg brøt karantenereglene. Da hadde Sandberg blitt pålagt seks måneders karantene med etterlønn i denne perioden, på til sammen 682.508 kroner.

I desember 2018 skrev Aftenposten at Sandberg brøt karanteneloven, men dette fikk ingen konsekvenser.

Kan strammes ytterligere

Fredag varslet kommunalminister Nikolai Astrup en gjennomgang av reglene. Han sier til avisen at det er grunn til å vurdere om lovverket fungerer etter hensikten, men understreker at dette ikke er knyttet til en bestemt sak

NRK skriver at også tidligere statsråd Robert Eriksen (Frp) har benyttet seg av ordningen. I tillegg er det kommet tre nye Frp-medlemmer til som går på lignende etterlønn.

– Jeg mener at dette regelverket skal være strengt. Jeg har gitt uttrykk for at det gjerne kan strammes ytterligere inn, sa Frp-leder Siv Jensen på spørsmål om ordningen fungerer.

Hun understreker at det må være uavhengighet i vurderingene av etterlønn, og at det ikke skal være politikere som skal mene om andre skal få etterlønn.

Jensen påpeker også at dette gjelder de som skal over i annen type jobb i det private, og at hun selv ikke mottar etterlønn da hun gikk fra statsrådposten til Stortinget. Snarere har hun betalt tilbake deler av lønnen.

Sandberg var kritisk

Sandberg har tidligere reagert på etterlønnsordningen og sa i et intervju med VG i 2014 at det virker som om politikere har funnet svakheter i systemet, og at de utnytter dette.

Per Sandberg brøt ifølge Karantenenemnda loven, men det fikk ingen konsekvenser for etterlønna. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det forundrer meg at disse menneskene, som har sterke personligheter, fremtredende posisjoner og betydelig kompetanse, ikke klarer å skaffe seg nye jobber, sa Per Sandberg til VG den gang.

Sandberg har etter at han forlot statsrådsposten søkt flere jobber, deriblant som kultursjef på Svalbard, som avdelingsdirektør for samfunnsutvikling i Nordre Land i Oppland og som drosjesjåfør i Halden.

