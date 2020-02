Frp om nytt klimamål: – Bare å gratulere Venstre med ny seier over fornuften

Det er klart kort tid etter at statsrådene Jan Tore Sanner (H), Sveinung Rotevatn (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fredag ettermiddag, som første vestlige land meldte inn Norges nye, forsterkede klimamål til FNs Parisavtale.

Det lyder på minst 50 prosents kutt i klimautslipp i 2030 sammenliknet med 1990, eller opp mot 55 prosent.

Sveinung Rotevatn avviser overfor ABC Nyheter å si om han tror dette kunne blitt lagt fram dersom Frp fortsatt var med i regjeringen.

Men nå avklarer Frps energi- og miljøpolitiske talsmann Jon Georg Dale dette spørsmålet:

– Det er ingen tvil om at dette er et knefall fra Høyre til fordel for juniorpartterne i regjeringa, sier Dale til ABC Nyheter.

Dale: – Regjeringa bryter med Granavolden



– Når regjeringen nå melder inn en økt forpliktelse, skjer det uten at vi vet noen

ting om hva dette koster, om det bidrar til reduserte globale utslipp, eller hva det betyr for norske arbeidsplasser. Det er bare å gratulere Venstre med en ny seier over fornuften sier Dale.

Regjeringens Granavolden-plattform som også Frp var med å utforme, slår fast at «Regjeringen vil arbeide for at EUs samlede ambisjonsnivå øker til 55 prosent, og melde inn et forsterket norsk klimamål i tråd med EUs ambisjoner.»

– Dere var med på noe som likner mistenkelig på det regjeringen i dag la fram, Dale?

– Jeg er uenig i at erklæringen i dag minner om det. Forutsetningen var hele tida at det var koblet til EUs mål. Men det er heller ikke å legge skjul på at dette var blant punktene i Granavolden-erklæringen vi var minst fornøyd med.

– Det jeg opplever i dag, er at regjeringa frikobler seg fra det felles sporet i Europa. Nå springer Norge alene og skryter av å være først uten å vite konsekvensene av det. Klimakur viste at konsekvensene kan være store.

– Regjeringa understreker da fortsatt at klimamålene skal innfris i samarbeid EU?

– Det ser jeg at de sier. Men de har jo meldt inn denne forpliktelsen nå. Jeg hører også at de i utgangspunktet sier de ikke skal bruke fleksibiliteten med tiltak i andre land, som ligger som en mulighet. Det sier Granavolden.

Vil ikke flytte utslipp til andre land



– For Fremskrittspartiet er det viktigste at vi bidrar til klimatiltak som kutter utslipp, ikke flytter utslipp. Det er all grunn til å frykte at Høyres ettergivenhet for Venstre i disse sakene bare bidrar til å øke kostnadene for

folk og næringsliv i Norge, advarer Dale.



Granavolden-plattform, som også Frp var med på å utforme og treprartiregjeringen fortsatt står bak, slår fast det samme som Dale sier, at norske klimatiltak ikke skal føre til at man flytter utslipp til andre land.



– Med det gjennomslaget Venstre nå har fått, må vi forberede oss på at det blir betydelig dyrere å være bilist i norske distrikter, norsk matproduksjon vil reduseres og norsk næringsliv taper konkurransekraft mot våre utenlandske konkurrenter. Regjeringens beslutning viser dessverre at symbolpolitikken fortsatt er viktigst i klimapolitikken, det er uklokt sier Dale.