KØBENHAVN (ABC Nyheter): Nordiske parti- og LO-topper samlet til sitt årlige toppmøte i organisasjonen Samak onsdag, sparte ikke på honnørordene om sosialdemokratiets unike rolle i det som ble satt som dagens tema:

Å utforme en rettferdig klimapolitikk, det vil si klimatiltak som ikke øker ulikhetene og ikke øker arbeidsløsheten.

Flere av dem snakket om behovet for å finne en løsning «i midten», mellom behovet for arbeidsplasser og behovet for kraftige klimatiltak.

Det fikk 80-årige Brundtland, som i 1987 la fram Verdenskommisjonens rapport om bærekraftig utvikling, «Brundtlandrapporten», til å slå i bordet:

– Jeg tror ikke ord som «å finne midten» er det riktige. Vi må tenke hvor samfunnet skal gå framover, hva slags innovasjon. Det er ikke sikkert det blir i midten, sa Brundtland til forsamlingen av statsministre, partiledere og LO-topper.

Vil peke på nytt og annerledes



– Hva legger du i din advarsel mot å finne «løsninger i midten»?

– Jeg hørte flere av dem som talte før meg, som sa at sosialdemokratene må finne løsninger i midte. Det reagerer jeg på, sier Gro Harlem Brundtland til ABC Nyheter.



– Det er ikke alltid løsningen ligger i midten. Man må av og til peke framover, på ting som er nye og annerledes, og ikke er en balanse mellom noe som ligger på venstre og høyre side, fortsetter hun.



– Nå har dere ikke noe valg



– Da jeg ble miljøvernminister og så statsminister, var natur og miljø en særsak som noen var interessert i, og ikke en sentral del av arbeiderbevegelsens politikk, fortalte Brundtland til forsamlingen og la til:

– Jeg var frekk, tøff og modig nok som ung miljøvernminister til å si at vi må verne Hardangervidda. Den striden vi fikk innad i fagbevegelse og parti, var vi nødt til å ta.

KLIMA I SAMAK: Gro Harlem Brundtland (i midten) maner til tøffe klimagrep for de sosialdemokratiske statsministrene Mette Fredriksen (Danmark) og Stefan Löfven. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Etter hvert måtte vi finne svar på hvordan skal vi verne natur så vi kan fortsette veksten. Det behøvde vi ikke tidligere. For da var det nok natur, framholdt Brundtland.

– Dere som sitter i ledelsen nå, har ikke noe valg i det hele tatt. Nå sitter dere med Parisavtalen. En avtale det tok neste 30 år fra Verdenskommisjonens rapport å få til, sa den gamle landsmoderen.

Hun minnet om at FNs bærekraftmål gjelder alle land, ikke bare utviklingsland.

– Også våre land er forpliktet til å bekjempe ulikhet. Individer føler nå større personlig frihet. Men individet må også forstå at deres frihet må støtte opp om politiske bevegelser som støtter opp om fellesskap, konkluderte Brundtland.

Det ærlige svaret: – Det vet vi ikke



– Faren er at vi kan ende opp som handlingslammede i midten mellom krav om endring, og de som er mot endring. Men det er vi som kan bruke vår kraft til å levere. Jeg tror vi klarer det, sa lederen for den finske fagorganisasjonen FFC/SAK, Jarkko Eloranta.

Dagens vertinne, Mette Fredriksen som siden juni i fjor har vært statsminister i Danmark, slo an en lys tone for den sosialdemokratiske bevegelsen som var samlet i den staselige statsministerboligen Marienborg:

– Siden vi var samlet sist, har vi fått to nye sosialdemokratiske regjeringer, i Finland og Danmark. Jeg kan ikke huske sist det var tre sosialdemokratiske regjeringer i Norden, sa Fredriksen til forsamlingen.

– Vår viktigste oppgave er å løse klimakrisen. Men det må gjøres med et sosialdemokratisk svar, sa hun.

I Danmark har den sosialdemokratiske regjeringen vedtatt å redusere sine klimautslipp innen 2030 med ikke mindre enn 70 prosent.

– Får vi spørsmål om hvordan, er det ærlige svaret: Det vet vi ikke ennå. En del av svarene vi skal finne, ligger i den teknologi vi slett ikke har utviklet ennå, sa Mette Fredriksen.

