Hauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv

Under nøkkeloverrekelsen fortalte Hauglie sier at det var hennes valg å gå av som arbeids- og sosialminister.

– Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv, sa hun til Røe Isaksen.

Hun understreker at departementet er godt i gang med å rydde opp i Nav-skandalen.

Denne jobben vil nå Røe Isaksen overta.

– Jeg håper å få gjort mye annet enn å rydde opp i Nav-saken – særlig å få has på arbeidslivskriminaliteten. Jeg heier på fagorganisering i Norge, sa den nye arbeids- og sosialministeren.

– Jeg er ikke her for å ha det gøy, men for å gjøre en god jobb, la han til.

Det er flaut at ansvarlig statsråd for Nav-skandalen sniker seg ut bakveien, sier leder i AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen.

– Det er bra at Hauglie går av, men dette skjer på helt feil måte. Hun burde ha gått av enten ved et mistillitsforslag eller ved å ta et steg fram og si «jeg har ikke gjort jobben min». Nå sniker hun seg ut bakveien, mener Thorsen.

– Samtidig kan vi ikke tolke dette annerledes enn at Erna Solberg og hele regjeringen har mistillit til henne, for dette er en uvanlig måte å gjøre det på, sier Thorsen.

– Erna Solberg har det overordnede ansvaret, og hun har sovet på sin vakt.

Stortingets kontrollkomité holdt høring om Nav-skandalen i starten av januar, og partiene på Stortinget er midt i sine vurderingene når det gjelder mistillitsforslaget mot Hauglie idet utskiftingen skjer.

Les hele saken: Nav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut

SV: Kommer til å holde Erna ansvarlig for Nav-skandalen