«Jeg ser frem til å møte deg i St. Petersburg», skriver admiral N.A. Jevmenov i invitasjonen til sin norske kollega, kontreadmiral Lars Saunes.

Han tilbyr seg å dekke utgiftene for transport, kost og losji for inntil tre personer fra Norge til den russiske marinens parade langs elven Neva i St. Petersburg.

I tillegg inviterer den russiske marinens øverstkommanderende også to norske skip til å delta under markeringen som løper av stabelen siste helg i juli.

«Jeg håper at din deltakelse i dette viktige arrangementet vil bidra til å bringe det russisk-norske sjøforsvarssamarbeidet enda videre», skriver admiral Jevmenov også.

Etter at Russland i 2014 annekterte den ukrainske Krim-halvøya hvor den også ligger en stor marinebase i byen Sevastopol, ble det russisk-norske militære samarbeidet lagt på is.

Det ble også innført en rekke sanksjoner i kjølvannet, og et eventuelt norsk ja til den overraskende invitasjonen vil nok bli tolket som et skritt mot en normalisering.



Vekket gammel tradisjon

Denne militære markeringen finner i år sted 26. juli. Den er en tradisjon som strekker seg tilbake til tsar-tiden, men ble i 1980 avlyst av Sovjetunionens ledelse.

Men Russlands president Vladimir Putin tok opp igjen tradisjonen for tre år siden, og i fjor deltok for første gang internasjonale «gjester». Skip fra Kina, India, Vietnam og Filippinene var da med på seilasen som ble markert med adskillig pomp og prakt.

Nå er altså Nato-landet Norge blant de inviterte. Den norske militærattaché i Moskva opplyser i et brev til Forsvarsdepartementet (FD) at han er kjent med at «en rekke andre land har mottatt likelydende eller liknende invitasjoner»

Tirsdag ville departementet i Oslo ikke kommentere innbydelsen, på spørsmål fra ABC Nyheter. Man har ennå ikke funnet ut hvordan man skal formulere svaret på den overraskende invitasjonen til fest for Russlands marine.

Denne ble sendt av den russiske admiralen 19. oktober 2019, viser et dokument ABC Nyheter har fått innsyn i. Den 9. desember sendte FD instruks til sjef Sjøforsvaret angående håndteringen av invitasjonen, men denne er unntatt offentlighet fordi FD mener det vil skade nasjonale sikkerhets- og forsvarshensyn om den ble kjent.

Invitasjonen fra admiral Jevmenov, øverskommanderende for den russiske marinen, er datert 19. oktober 2019. Norge har ennå ikke svart. Faksimile: ABC Nyheter

4000 deltagere



Under fjorårets parade talte den russiske presidenten Vladimir Putin til 4000 sjøfolk, fra en av de deltagende båtene:

– Jeg gratulerer dere på Marinens dag, innledet han.

– Flåten vår garanterer landets sikkerhet, våre nasjonale interesser og har evnen til å slå enhver aggressor tilbake. Den unike styrken garanterer vår sikkerhet, fortsatte Putin.



Blant de 43 skipene som deltok var alt fra et restaurert Poltava-skip som først ble lagd i St. Petersburg i 1714, moderne ubåter og en rekke andre krigsskip. Paraden ble avsluttet med at jagerfly passerte over og tegnet det russiske flagget på himmelen.