Det mener Russland-forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

Putin har varslet flere endringer i landets grunnlov som kan gi nasjonalforsamlingen større makt. Dette er et viktig bakteppe for å tolke regjeringens og statsminister Dmitrij Medvedevs kunngjøring om å gå av, mener Wilhelmsen.

– Putin er opptatt av å følge loven eller eventuelt endre loven slik at han ikke kan kritiseres for å ikke følge lovens bokstav. En endring vil gjøre det legitimt for ham å oppnå nye maktposisjoner når hans presidentperiode løper ut i 2024, sier hun til NTB.

Unionspresident?

Det har tidligere pågått en diskusjon om Russland og Hviterussland bør slås sammen, selv om den diskusjonen er mindre aktuell nå.

I et slikt scenario kunne posisjonen som unionspresident være aktuell for Putin. En annen mulighet er å styrke nasjonalforsamlingens makt eller statsministerrollen, slik at Putin vil kunne fortsette her, mener Wilhelmsen.

Hun påpeker at statsministerposten i dag bærer preg av å være en mer teknokratisk posisjon, som samtidig gjerne får skylden for alt som er upopulært. Men det kan endres gjennom en lovendring.

Knapt med tid

Martin Kragh, leder for Russland-programmet ved det svenske Utrikespolitiska institutet, mener landet står foran en radikal forandring.

– Dette er en rokade som vekker mange spørsmål. Alt avhenger nemlig av hva målet med disse endringene er, sier han til nyhetsbyrået TT.

Han mener en rekke ulike muligheter er aktuelle framover, og det gjenstår å se hva som vil utspille seg.

– Det faktum at Putin skrider til verket allerede nå, i stedet for å vente til neste parlamentsvalg i 2024, tyder på at han anser at tiden er knapp. Det tyder på at han er usikker på fremtiden og vil gjøre nødvendige endringer allerede nå, mener Kragh.

