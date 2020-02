Frp går ut av regjering

Presseoppbudet var stort da partiledelsen kom ut til pressekonferansen fra Fremskrittspartiets partikontor i Tostrupbygget ved Egertorget i Oslo sentrum mandag.

Siv Jensen begynte med å ramse opp seire partiet har hatt i regjering. Før hun konkluderte.

– Det er samlet sett ikke grunnlag for at Frp fortsetter i regjering, uttalte partileder Siv Jensen.

– Vi får ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sier hun på pressekonferansen.

– Begeret rant over



– Jeg tok oss inn i regjering, nå tar jeg oss ut av regjering. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sa Frp-lederen på en pressekonferanse mandag.

Det var hjemhentingen av en 29 år gammel terrorsiktet kvinne fra Syria som fikk partiet til å si takk for seg.

– Vi har hele tida vært villige til å hente hjem uskyldige barn. Men vi kompromisser ikke med folk som frivillig har sluttet seg til terrororganisasjoner, og som aktivt jobber for å rive ned hele verdigrunnlaget som Norge er bygget på. Det fikk begeret til å renne over, sa Jensen.

Vil ha Solberg

Jensen mener likevel at statsminister Erna Solberg (H) er den riktige til å styre landet. Selv vil hun fortsette å lede Fremskrittspartiet fra opposisjon.

Jensen sa under pressekonferansen at hun er stolt av politikken Frp har gjennomført i regjering de siste seks og et halvt årene. At det var utfordringer også i den første regjeringsperioden med Høyre, men at det var med regjeringsutvidelsen problemene for alvor begynte.

– Gradvis ble begeistringen mer og mer borte. Over tid har politikken blitt preget av for mange grå kompromiss, sa Jensen.

– Vi kunne stått i de negative sakene og noen grå kompromiss hvis vi hadde fått flere gode saker vi kunne være stolte av, påpekte hun.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener Frp kan være godt fornøyd med sine år i regjering. Han slår fast at KrF fortsetter i regjeringen.

Møtte Solberg

Kunngjøringen kom etter et ekstraordinært landsstyremøte i Frp mandag ettermiddag. Jensen møtte Solberg ved Statsministerens kontor tidligere på dagen.

Samtidig med møtet i Frps landsstyre, hvor flere av medlemmene deltok per telefon, holdt regjeringsmedlemmene i Høyre, Venstre og KrF et eget møte ved Statsministerens kontor.

Fremskrittspartiet gikk i regjering sammen med Høyre etter valget i 2013, da med Venstre og KrF som støttepartier. I 2018 gikk Venstre inn i regjeringen, og for ett år siden fulgte KrF etter. Dermed fikk landet en borgerlig flertallsregjering..

Fakta om Erna Solbergs regjeringer: 2013: Høyre- og Frp-regjering * 16. oktober 2013 tok Erna Solbergs første regjering over styringen av landet. * Mindretallsregjeringen besto av Høyre og Fremskrittspartiet, med Venstre og Kristelig Folkeparti som støttepartier. I utgangspunktet trengte regjeringen bare støtte fra ett av støttepartiene alene for å ha flertall i Stortinget. * Samarbeidet mellom Høyre og Frp var nedfelt i den 75 sider lange Sundvolden-erklæringen. * I tillegg hadde regjeringen en forpliktende samarbeidsavtale med Venstre og KrF som ble forhandlet fram under regjeringssonderinger på et hotell i Nydalen i Oslo * Frp-leder Siv Jensen ble finansminister i regjeringen. 2018: Høyre, Frp og Venstre-regjering * 17. januar 2018 gikk Venstre inn i regjeringen, og Venstre-leder Trine Skei Grande ble kulturminister. * Til grunn for regjeringssamarbeidet lå den såkalte Jeløya-plattformen, som partiene ble enige om på Jeløya i Moss. * Etter stortingsvalget i 2017 var regjeringen avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å sikre flertall i Stortinget, og det var derfor fortsatt snakk om en mindretallsregjering. * I motsetning til tidligere hadde regjeringen ingen samarbeidsavtale med KrF, og kunne derfor søke skiftende støtte i Stortinget. 2019: Høyre, Frp, Venstre og KrF-regjering * 22. januar 2019 gikk KrF inn i regjeringen og den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985 var født. * Høsten i forveien hadde KrF vært gjennom en opprivende intern prosess for å velge mellom samarbeid med en borgerlig eller rødgrønn regjering, og konflikten endte med seier til de borgerlige. * Grunnlaget for regjeringssamarbeidet ble nedfelt i Granavolden-plattformen, som ble forhandlet fram på Granavolden i Oppland. * KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ble barne- og familieminister i den nye regjeringen. * 20. januar 2019 kunngjør Frp-leder og finansminister Siv Jensen at partiet går ut av regjeringen. Grunnen er striden om hjemhentingen av en IS-siktet kvinne og hennes barn fra Syria.

Går i opposisjon

Siv Jensen er innstilt på å fortsette å lede Fremskrittspartiet i opposisjon.

– Jeg opplever at jeg har bred tillit.

Jensen sa under pressekonferansen at hun er stolt av politikken Frp har gjennomført i regjering de siste seks og et halvt årene. At det var utfordringer også i den første regjeringsperioden med Høyre, men at det var med regjeringsutvidelsen problemene for alvor begynte.

– Gradvis ble begeistringen mer og mer borte. Over tid har politikken blitt preget av for mange grå kompromiss, sa Jensen videre.

Ekstraordinært møte

Krisemøtet, som startet klokken 12, var et telefonmøte med medlemmer av Fremskrittspartiets landsmøte, altså et ekstraordinært landsstyremøte.

Før møtet hadde Jensen møtt statsminister Erna Solberg og skal der, ifølge ikke-bekreftede kilder, ha forelagt henne Frps kravliste.

Innholdet i listen over hva som må til for at Frp skal velge å bli i regjering – etter krisen som der oppstått etter avgjørelsen om å hente hjem 29-år gammel IS-kvinne og hennes to barm, hvorav en gutt er syk – er ikke offentlig kjent.

Frykter styrket ytterfløy

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier han tror Frps exit kan føre til at ytre høyre får mer makt, heller enn mindre.

– Erna Solbergs regjering har kollapset etter bare ett år. Det borgerlige kaoset er komplett, og det er dårlig nytt for landet. Mer krangel og uforutsigbar styring vil ikke løse problemene for eksempel i helsevesenet og arbeidslivet, uttaler Støre i en epost til NTB.

Han understreker at de borgerlige partiene fortsatt har flertall på Stortinget, og mener de må ta ansvar for politikken som blir ført.

– Frp kan ikke frigjøre seg fra snart sju år med høyrepolitikk som har ført til at vanlige folk får mindre å rutte med mens de rike drar fra, sier Ap-lederen.

– En svekket regjering vil sitte på nåden til et forsmådd Frp. Det kan gi ytre høyre mer makt og ikke mindre, sier han.