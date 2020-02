SV gleder seg over at Frp går ut av regjering

– Vi vil nå jobbe for å reversere mest mulig av regjeringens politikk. Dessverre er det fortsatt et borgerlig flertall i Stortinget, et flertall for en helt annen kurs kan vi først få etter valget neste år, fortsetter Lysbakken.

Han kaller Frps beslutning om å gå ut av regjering «et desperat forsøk fra Frp på å renvaske seg for det de har vært med på i regjering, som har gjort at velgerne har snudd dem ryggen».

– Frp går ut av regjering fordi de synes synd på seg selv, slår Lysbakken fast.

Statsviter om Frp-exit: – Noe lignende har aldri skjedd tidligere

Støre: Det borgerlige kaoset er komplett

– En svekket regjering vil sitte på nåden til et forsmådd Frp. Det kan gi ytre høyre mer makt og ikke mindre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Støre kommenterte Frps utgang fra den borgerlige regjeringen kort tid etter at Frp-leder Siv Jensen kunngjorde avgjørelsen.

– Erna Solbergs regjering har kollapset etter bare ett år. Det borgerlige kaoset er komplett, og det er dårlig nytt for landet. Mer krangel og uforutsigbar styring vil ikke løse problemene for eksempel i helsevesenet og arbeidslivet, sier Støre i en epost til NTB.

Støre understreker at de borgerlige partiene fortsatt har fortsatt flertall på Stortinget og mener de må ta ansvar for politikken som blir ført.

– Frp kan ikke frigjøre seg fra snart sju år med høyrepolitikk som har ført til at vanlige folk får mindre å rutte med mens de rike drar fra, sier Ap-lederen.

MDG: – En klamp om foten

– Vi gikk til valg på å kaste Frp ut av regjering i 2017. Dette er en god dag for Norge, sier Une Bastholm, stortingsrepresentant for MDG.

– Frp har vært en klamp om foten i klimapolitikken og i flyktningpolitikken og har gjort Norge mindre solidarisk med barnas fremtid og mennesker i nød, skriver Bastholm i en kommentar til NTB.

– Landet skal nå sannsynligvis fortsette å bli ledet av den samme statsministeren. Det blir veldig spennende å se om Erna Solberg vil sette klima, barns beste og natur høyere enn hun har gjort til nå, fortsetter MDG-representanten.

Moxnes: Bra for landet

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er bra for landet at Frp mister regjeringsmakta og tror det blir mindre grått og kjedelig i Stortinget fremover.

– Frps ledere har blitt godt vant med å bruke statsrådspostene som utspillsposter og å kjøre svarte ministerbiler, sier Moxnes.

I en kommentar like etter at det ble kjent at Frp går ut av firepartiregjeringen sier Moxnes at Frp har vært på kollisjonskurs med en folkelig protestbølge i Norge.

– Selv om Frp går ut av regjering, vil de beholde elitestempelet. Der folk flest vil ha mindre forskjeller og en aktiv distrikts- og næringspolitikk, er Frp forkjempere for skattegaver til de rikeste, privatisering og mer makt konsentrert på det sentrale Østlandet. Frp er et parti for rikfolk, ikke for folk flest, og på kollisjonskurs med den folkelige protestbølgen i Norge, sier Rødt-lederen.

– Så blir det forhåpentligvis mindre grått og kjedelig i Stortinget fremover, fortsetter han og legger til at han ser fram til å utfordre Frp i en lang rekke saker.

– Jensens klare beskjed

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum tror folk flest knapt kommer til å merke at Fremskrittspartiet nå forlater regjeringen.

– Nå går Frp fra seks og et halvt år som regjeringsparti, til å bli et støtteparti. Det er Siv Jensens klare beskjed, som også ble bekreftet av Erna Solberg, sier Vedum til NTB.

– Kursen ligger helt klart fast i form av regjeringens sentraliserings- og forskjellspolitikk, som folk ikke vil ha. Frp tar ikke noe oppgjør med kursen. Når det gjelder politikken, kommer folk flest dessverre ikke til å merke forskjell.

Vedum mener Frp har vært hoveddriveren i mange av regjeringens reformer, og han peker på politireform og kommunereform som to eksempler. Han fremholder dessuten at det er Siv Jensen selv, som finansminister, som har økt avgiftene.

– Det har folk merket seg, konstaterer Sp-lederen.

Han ser ikke for seg noe videre samarbeid med Solbergs mindretallsregjering i Stortinget.

– Nei, fordi Frp er regjeringens støtteparti. Regjeringen skal styre videre på Granavolden-erklæringen. Vårt mål er at de skal få slappe av etter 2021, sier Vedum.