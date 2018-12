Lan Marie Berg: – Desperat avledningsmanøver fra Høyre om klima

Den store oppmerksomheten Oslo og byråd Lan Marie Berg (MDG) fikk på klimatoppmøtet i Katowice forrige uke, falt Høyres Stefan Heggelund tungt for brystet. Nå slår Berg tilbake.

KATOWICE/OSLO (ABC Nyheter): – Det Lan og Oslo skryter av i Katowice, kan de takke regjeringen for.

Det sa Høyres klimapolitske talsmann Stefan Heggelund til ABC Nyheter under klimatoppmøtet forrige uke.

– Det er veldig bra at Norge og Oslo blir satt på kartet. Men jeg syns det er verdt å nevne at mye av den gode klimapolitikken Oslo har vakt oppsikt med her, stammer fra regjeringens nasjonale politikk, sa Heggelund.

Oslo gjorde med sin klimapolitikk stor suksess og Lan Marie Berg fikk flere framtredende, globale roller for klimapolitiske nettverk.

– Dette opplever jeg som en desperat avledningsmanøver fra et parti som overhodet ikke leverer på klimapolitikken i regjering, slår Lan Marie Berg tilbake nå.

– Høyre tar seg god tid



Ifølge MDG-politikeren har Høyre, som sammen med Frp har styrt Norge siden 2013, gitt opp å innfri selv et av de svakeste klimamålene i Europa for 2020:

– Fortsatt er utslippene våre høyere enn i 1990, mens Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia alle har kuttet med over 20 prosent, sier hun.

– Noe av det første vi gjorde da vi kom inn i byråd, var å fremskynde Høyre og Venstres klimamål med 20 år, legger Berg til.

Ifølge henne var den gamle klimaplanen til Høyre-byrådet typisk for Høyres klimapolitikk.

– De tar seg utrolig god tid og virker å ha null tro på at innbyggerne vil være med på å gjøre byen grønnere og ta vare på livsgrunnlaget vårt for fremtiden. Heldigvis ser vi i Oslo at folk slutter opp om det grønne skiftet, stadig flere reiser kollektivt og sykler, og antallet fotgjengere i sentrum øker.

– Når tidligere kommunikasjonsrådgiver og spindoktor Heggelund markedsfører og grønnvasker regjeringens klimapolitikk, er det nesten så man må holde seg fast i stolen så ikke ørene skal falle av, sa Bergs partifelle Per Espen Stoknes i Stortinget - i et innlegg som var av det sjeldne:

Høyre gir mer til kollektivtrafikk - og motorvei



– Samtidig som Stefan Heggelund forsøker å ta æren for den positive utviklingen vi nå ser i Oslo, foreslår Høyre store kutt i Oslos klimasatsing i bystyret. I sitt budsjett for 2019 foreslår Høyre å kutte en tredjedel av budsjettet til Klimaetaten, de kutter gulrøtter som skal gjøre det enklere å reise miljøvennlig til jobb og la bilen stå, og de legger opp til en omfattende reversering av parkeringsplasser som de siste årene har blitt fjernet til fordel for fotgjengere, syklister og kollektivreisende, oppsummerer Lan Marie Berg.

– Nasjonalt har Høyre overlatt de viktigste ministerpostene for klimapolitikken til Frp, nemlig olje og energi, samferdsel og finans. I Oslo foreslo Frp denne uka å legge ned hele klimasatsingen, øke bompengene for elbiler og kutte kraftig i klimafondet som støtter innbyggere og næringsliv som gjør miljøriktige valg.

– Heggelund har rett i at staten har økt sitt bidrag til kollektivtrafikk i byene sammenliknet med tidligere, men samtidig presser Høyre og Frp på å utvide E18-motorveien inn mot Oslo, med flere felt og økt trafikk. Kommunens fagfolk sier slike prosjekter gjør det vanskelig å nå Oslos klimamål.

PS: Etter at ABC Nyheter gjorde dette intervjuet med Lan Marie Berg, melder NRK mandag formiddag at arbeidet med E18-motorveien ut av Oslo utsettes.

