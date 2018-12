Miljøorganisasjonene raste - gass fikk støtte i EU-seminar om nullutslippssamfunnet

Er bruk av naturgass del av veien mot fossilsamfunnet, eller brems? Halve salen snudde ryggen til og marsjerte ut da EU-kommisjonen og gassindustrien reiste spørsmål om det under FNs klimatoppmøte.

KATOWICE, POLEN (ABC Nyheter): Har norsk gass en framtid på EU-markedet eller er det kroken på døra nå som EU skal bli til et nullutslippssamfunn?

Det var skjebnespørsmålet både for europeisk klimapolitikk og norsk petroleumsøkonomi da EU-kommisjonen og gassindustriens paraplyorganisasjon GasNaturally arrangerte debattmøte om akkurat det, under FNs klimatoppmøte som pågår her i Polen.

Equinor (tidligere Statoil) er en av GasNaturally's medlemmer via organisasjonen Gas Europe.

Lokalet var stappfullt da direktør Meghan Richards i EU-kommisjonens energidirektorat ønsket velkommen til møtet under tittelen "Veien mot nullutslippssamfunn i 2050".

Men da GasNaturallys toppsjef Marco Alvera tok ordet, reiste halve salen seg og marsjerte ut.

Det var kritikere fra miljøbevegelsen, blant dem Natur og Ungdom, som på denne måten markerte sin avsky mot fossilindustrien.

Trengs til å fylle ut dårlige fornybar-perioder



Hendelsen fant sted i Polen der nesten 80 prosent av elektrisiteten produseres i kullkraftverk.

Og kull og brunkull som det fyres med, er mye mer karbonforurensende enn naturgass. Også i nabolandet Tyskland produseres, trass inntrykket, mye kullkraft.

På en klima- og gasskonferanse i Polens hovedstad Warszawa på forsommeren fikk ABC Nyheter høre at klimaforkjempere, inkludert en tysk EU-parlamentariker fra De Grønne, gikk for gass som en mellomløsning.

I panelet her i Katowice gikk til og med politikkdirektør Aurelie Beauvais i bransjeorganisasjonen for solenergi i Europa, Solar Power Europe, god for at gass er nyttig i overskuelig framtid.

– Gassproduksjonen vil gå betydelig ned også med stor nedgang i kull. Men det hindrer ikke naturgass i å støtte fossilfrie systemer i en mellomperiode inntil vi får helt ny teknologi, sa hun.

Utfordringen med vind og sol er at værforholdene og tilgangen til de energiene skifter. Og på vinteren er toppforbruket av energi til varme fire til ti ganger så høy som om sommeren.

– Da er gass galskap



Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord, som deltok i aksjonen, minner og at FNs klimapanels siste rapport anslår at dersom oppvarminga av kloden skal begrenses til 1,5 grader med høy sannsynlighet, så må bruken av gass ned med 70 prosent innen 2050.

– Da er det galskap å legge til rette for mer gassbruk nå slik GasNaturally promoterte på klimatoppmøtet, og hårreisende at EU i det hele tatt vil bruke klimatoppmøtet til å gitt dem en talerstol, sier Eiterjord til ABC Nyheter.

– Produksjon av skifergass med fracking fører dessuten til store lokale miljøskader som jordskjelv og forurensning av vann. Det vi trenger er ikke gass, men mer energisparing og sol- og vindkraft, sier Eiterjord

– For Norges del er det ekstra pinlig at vi lobber for at EU skal ha lave mål på energisparing og fornybar energi, bare for at vi skal fortsette å selge gass til dem, sier Eiterjord

EU med dempet behov for fangst og lagring



IKKE GASS! Miljøorganisasjoner, her ved noen av dem som demonstrerer mot gass utenfor klimaforhandlingene, vil ha slutt på alle fossile brensler nå. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Gassorganisasjonenes mann Marco Alvero hevdet naturlig nok at gass er en del av løsningen.

– Noen av dere som forlater rommet her i dag, er ikke store tilhengere av fangst og lagring av karbon, CCS, rakk han å si før miljøvernaktivistene var ute av rommet.

– CCS sees av noen som middel til å fortsette med fossile drivstoff. Jeg liker ikke CCS, men foretrekker det framfor en verden som blir over 2 grader varmere, bemerket han.

EU-kommisjonens klimadirektorat var også representert ved sin direktør Willen Van Ierland, og kom overraskende nok med signaler om mindre interesse for fangst og lagring av karbon, gjerne forkortet til CCS på engelsk.

– Vi ser mindre behov for CCS i lys av alle de fornybare energikildene som har dukket opp, sa han.

– Gass gir lavere utslipp i USA

Den amerikanske gass- og energieksperten Melanie Kenderdine som blant annet har vært ekspert i Obama-administrasjonens energidepartement, forteller at klimautslippene fra kraftproduksjonen i USA nå synker på grunn av overgang fra kull til gass.

– Nye kullkraftverk i Vietnam og Kina tilsvarer hele utslippet fra Storbritannia. Store utslipp kunne blitt spart hvis de gikk over til gass, sa hun.

Overfor ABC Nyheter trekker hun fram California, som går for å være en svært klimavennlig stat.

– California hadde en periode med 90 dager uten vind. 15 prosent av deres elektrisitet stammer fra vannkraft, 9 prosent fra vind, 10 prosent fra sol - men 33 prosent fra gass, forteller hun.

– Vi pusher ikke gass, men trenger den



Den rumenske kristenkonservative Adina-Ioana Valea leder EU-parlamentets miljøkomité.

– Det første vi må gjøre, er å fase ut kull. Og da må vi erstatte det med noe. Skal vi handle nå, må vi erstatte med gass, sier hun.

Møteleder Megan Richards fra EU-kommisjonen fikk spørsmål om demonstrantenes anklage om at gass er verre enn EU og gassindustrien mener. Og hvorfor Kommisjonen velger å være partner med gassindustrien for å pushe gass.

– Vi er ikke i partner for å pushe gass, men fordi gass er og vil forbli del av løsningen. Gass kan balansere fornybare energikilder, særlig på kort sikt, svarte hun.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Natur og Ungdom