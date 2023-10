Forrige uke kom det fram at verken Nicolay Ramm (34) eller Jan Thomas blir å se i detektivpanelet når det populære programmet «Maskorama» returnerer til TV-skjermene denne høsten.

I programmets fjerde sesong vil seere bli med Tete Lidbom, Marion Ravn og Robert Stoltenberg idet de gjetter seg fram til hvem som skjuler seg bak de spektakulære kostymene.

Nå forteller Ramm hvorfor han ikke lenger er en del av detektivpanelet i det populære programmet.

Stress

Til Nettavisen sier Ramm at det ikke er noe dramatikk som er grunnen til at han ikke vil bli å se i «Maskorama» i år.

– Det er rett og slett av familiære hensyn, sier Ramm.

I år ble Ramm far for andre gang, og han sier at med to barn hjemme var det uaktuelt å vekke seks lørdager på rad.

– Det var stress i fjor med et barn, og nå som jeg har fått et til så måtte jeg bare trekke i nødbremsen og beklage til NRK at dette får vi ikke til. Det var en tung beskjed å gi for jeg ville gjerne fortsette, men jeg måtte prioritere familien rett og slett, forteller Ramm.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fornøyd

Den fjerde sesongen av «Maskorama» har premiere på NRK den 11. november, da uten Jan Thomas og Nicolay Ramm.

Ramm forteller at han er fornøyd med de som skal ta over plassene i detektivpanelet.

Til Nettavisen sier han at de nye i panelet er en god duo, og ønsker dem lykke til.

Ramm forteller videre at om programmet hadde blitt spilt inn på torsdager skulle han gjerne ha blitt med selv, men at lørdagene er vanskelige å få til.

Han avslutter med å si at han selv gleder seg til å se den nye sesongen av programmet.