Siden 7. oktober da terrororganisasjonen Hamas gikk til angrep på sivile i Israel har krigen mellom de to partene preget nyhetsbildet, internasjonalt og i Norge.

Daglig kommer det frem nyheter om kamphandlinger, nye angrep og demonstrasjoner i flere byer. Flere er bekymret for at konflikten kan eskalere.

Krigen får mye oppmerksomhet og flere kjendiser, og andre profiler har uttalt seg om saken i sosiale medier.

«Skuffende»

Influenseren Sophie Elise Isachsen (28) er en av dem som velger å uttale seg om krigen. På sosiale medier har hun lagt ut flere innlegg. Isachsen kritiserer også andre influensere som ikke har sagt noe om temaet.

– Jeg synes det er veldig skuffende å se at mange av mine kollegaer ikke bruker plattformen sin til dette. Jeg hater når mine influenserkollegaer kommer ut og melder at man må mene noe om alt. Jeg synes ikke at influensere skal være meningsbærere om absolutt alt, det er mye vi ikke vet (...), men denne situasjonen er nå så alvorlig og så betent at jeg mener man nesten har en samfunnsplikt å si noe om det, sier Isachsen.

Må ikke uttale seg

At Sophie Elise velger å uttale seg om krigen mellom Israel og Hamas faller ikke i god jord hos alle.

Til Nettavisen kritiserer komikeren Jonna Støme (45) Isachsens innlegg.

– Jeg tenker at de fleste som har en så stor følgerskare kanskje er de som ikke burde snakke om den konflikten. Man kan få en stor følgerskare i disse dager av å være naken på Instagram. Det betyr ikke at man trenger å uttale seg om Palestina- og Israel-konflikten tenker jeg, sier Støme.

– Men hvis du har vært naken på TV eller Instagram , så kanskje du skal prate mer om det og mindre og Palestina og Israel, fortsetter Støme.