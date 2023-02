Over 4000 klager etter Sophie Elise-bilde

Rådssekretær Erik Skarrud opplyser til Dagbladet at Kringkastingsrådet har mottatt over 4000 klager.

De fleste klagene går på at NRK har et samarbeid med influenseren, og at de bruker henne som rollemodell.

Bildet som ble publisert viser influenseren sammen med en annen kvinnelig kjendis foran et speil, der man kan se at kvinnen holder en liten pose med hvitt innhold. Flere har tolket innholdet som en form for narkotika. Det aktuelle bildet ble raskt slettet.

Torsdag forrige uke, i episode av NRK-podkasten «Sophie og Fetisha», kommenterte hun saken for første gang – og sa at hun følte hun var blitt «kastet rundt i en tørketrommel i en uke nå».

NRK snakket med Sophie Elise tirsdagen etter at hun la ut bildet og slo i etterkant fast at saken ikke får noen konsekvens for samarbeidet mellom de to partene.