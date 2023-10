– De ville ha alle slags rapporter, forteller en Oslo-borger, som er anonymisert av sikkerhetsmessige årsaker.

Det rapporterer TV-kanalen Current Time TV , ifølge Ukrainska Pravda.

Avsløringen kommer som et resultat av et samarbeid med flere mediemiljø, blant annet den uavhengige russiske redaksjonen System, som driver med undersøkende journalistikk.

Ifølge kildene skal agentene har operert under dekke av å være tilknyttet Russian Geographical Society, som blant annet skal ha tilknytning til den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu.

Rekrutterer via sosiale medier



Russerne skal ha forsøkt å rekruttere spioner i Norge for å samle informasjon om landets militærbaser og infrastruktur, spesielt innen energiproduksjon og energiforsyning, men også militære installasjoner.

Rekrutteringen skal ha foregått via sosiale medier, og primært gjennom tjenesten Messenger. Det skal ha vært spesiell interesse for infrastruktur og anlegg i Nord-Norge.

En av kildene opplyser at han skal ha blitt tilbudt betydelig økonomisk godtgjørelse i bytte mot informasjon om videoopptak. Honoraret skal ha ligget på om lag 10.000 kroner per dag.

PST orientert



TV-kanalen har vært i kontakt med leder for kontraetterretning i Politiets sikkerhetstjeneste i Norge (PST), Hanne Blomberg. Hun har tidligere bekreftet at russiske etterretningstjenester forsøker å kontakte mennesker, spesielt personer i sårbare omstendigheter, gjennom sosiale medier, og tilbyr «kortsiktig samarbeid» for penger.

Current Time TV og System skal ha gitt norsk politi informasjonen de har mottatt fra sine kilder. På denne bakgrunn skal det ha blitt satt i gang etterforskning.