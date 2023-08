Mandag skrev ABC Nyheter om at den nye corona-varianten Eris er sporet i Sverige , og andre deler av verden. WHO skriver at den kan bli «dominerende i noen land eller til og med globalt», og Niklas Arnberg, professor ved Universitetet i Umeå, spår at den vil ta over i Sverige, ifølge Aftonbladet.

– Det er ingenting som nå tyder på at vi skal få noen nye store bølger med smitte, sier seniorforsker og seksjonsleder i Seksjon for influensa og annen luftsmitte i FHI, Karoline Bragstad til ABC Nyheter.

Slik blir kanskje vinteren

I likhet med de svenske forskernes beskrivelse av Eris-varianten, definerer Bragstad den som en undergruppe av omikron og med et piggprotein. Det er det «som potensielt kan gi en liten smittefordel», sier hun.

Karoline Bragstad i FHI. Foto: FHI

Bragstad peker på at det er de nye variantene som kan oppstå fra mutasjonen som er interessante å følge med på. Hun bemerker også at vi kan forvente mer smitte i vinter enn vi har sett i sommer dersom coronaviruset begynner å oppføre seg som andre luftveisvirus.

Men likevel er ikke Bragstad bekymret:

– Den har ellers økt noe i dominans i Europa og andre steder i verden, uten at det har gitt vesentlig økning i smittetilfeller. Varianten er ført på listen som en variant de nasjonale laboratoriene vil holde et øye med framover, men er altså ingen bekymringsvariant.

Corona har ikke sluppet helt taket, og det kan bli mer smitte i vinter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Norske tilfeller

Ifølge Bragstad har man kun sett «noen sporadiske enkelttilfeller» av varianten i Norge siden mai.

FHI har registrert «i underkant av 15 tilfeller», så Eris-varianten er trolig foreløpig på et lavt nivå i Norge.

– Coronaviruset må løpende, i takt med økt immunitet i befolkningen, utvikle seg så en dominerende variant vil til enhver tid ha en smittefordel over tidligere varianter, uten at det nødvendigvis gir økt bekymring.

Vaksinering

Bragstad hevder flere faktorer må inntreffe for at vi likevel skal se en bølge i Norge fremover:

– For at det skal skje så må det svært mange endringer til i coronaviruset og immuniteten/beskyttelsen i befolkningen må være svært redusert.

I likhet med de svenske forskerne oppfordrer hun svakere grupper til å vaksinere seg:

– Vaksinasjon vil hjelpe på å opprettholde god beskyttelse for dem som er i risiko for alvorlig sykdom etter luftveisinfeksjoner.

Bragstad sier det generelt er lite corona i omløp i Norge i dag, og det er andre varianter som ligner svært på Eris-varianten som dominerer. Hun sier det varierer hvilke varianter som får fotfeste i ulike land, og det er per nå ingen bekymring for FHI at det er høye forekomster av Eris-varianten andre steder.

– Ulike varianter vil fortsette å oppstå og dominere uten at det har noe videre betydning for om flere vil bli syke eller gi mer alvorlig sykdom.