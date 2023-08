Tidoblet salget etter «Hans»

En snømåke flyter i vannet på Dokka camping som er delvis oversvømt av vann som følge av at Dokkaelva har gått over sine bredder. Ekstremværet «Hans» har truffet Østlandet med kraftig regnvær og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for svært kraftig regn, flom og jordskred i Viken nord for Oslo, Innlandet og deler av Trøndelag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB