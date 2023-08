Store verdensmedier som Reuters, AP, Al Jazeera, BBC, The Guardian, CNN,og Newsweek har alle rapportert om de enorme vannmassene og ødeleggelsene flommen har forårsaket.

Normalt er det andre deler av verden som skaper overskrifter når ekstremvær herjer. Norge er spart for værfenomener som tyfoner, tornadoer, tsunamier og ekstreme hetebølger, men ekstremværet «Hans» har fått alarmen til å gå i nyhetsredaksjoner verden over.

«Tusenvis av mennesker har blitt evakuert fra sine hjem»

Al Jazeera formidler nyheten om ekstremværet til millioner av lesere i arabisktalende land.

I Norge plasserer meteorologer og andre eksperter vannmengdene i deler av landet som 200-årsflom, 100- årsflom og 50- årsflom. Vannstanden i enkelte vassdrag har aldri vært målt høyere, og faren er ennå ikke over.

«Stormen Hans har brakt kraftig regn til landet, med flom som forårsaker reiseforstyrrelser, og har resultert i at tusenvis av mennesker har blitt evakuert fra hjemmene sine. Opptak delt på sosiale medier viser folk som samles for å se på mens campingvogner ble feid bort og ødelagt i byen Hemsedal», melder BBC.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Video: Hans ødeleggelser: - Fy fader!

«Norges lengste og mest omfangsrike elv»

Nyhetsbyrået Associated Press følger også dramaet som utspiller seg i Østerdalen og Gudbrandsdalen.

«En demning i Sør-Norge brast delvis onsdag etter dager med kraftig regn som utløste jordskred og flom i fjellregionen og tvang nedstrøms samfunn til å evakuere. Myndighetene vurderte først å sprenge en del av demningen ved Braskereidfoss vannkraftverk på Glåma, Norges lengste og mest omfangsrike elv», skriver AP.

«Stormen «Hans» forårsaker kaos i Norge»

Nyhetsbyrået AP har store oppslag om uværet i Norge.

The Guardian rapporterer om at beboere måtte evakuere med helikopter for å komme i sikkerhet for vannmassene.

«Stormen «Hans» forårsaker kaos i Norge med det kraftigste regnværet på et kvart århundre. Meteorologisk institutt sendte tirsdag ut rødt farevarsel – høyeste risikonivå – for ekstremt store nedbørsmengder over deler av Sør-Norge. I Oslo ble folk oppfordret til å jobbe hjemmefra og unngå unødvendige reiser. I Valdres måtte noen beboere luftes med helikopter etter at det gikk flere ras», skriver avisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Al Jazeera



Al Jazeera følger også den dramatiske situasjonen, og formidler nyheten til de arabiskspråklige delene av verden.

«Ekstremt vær rammer den nordiske nasjonen, og tvinger evakueringer mens tjenestemenn kjemper etter løsninger for å avverge oversvømmelse».

Nettstedet siterer også politiet som frykter en flodbølge i Glåmma, om den eldre kvinnen som omkom etter et fall i elva, og om statsminister Støres advarsler om at faren ikke er over. De siterer blant andre fylkesordfører Aud Hove i Innlandet.

– Vi er i en krisesituasjon av nasjonale dimensjoner.

Artiklene fra Norge er illustrert med de dramatiske bildene fra de flomrammede områdene.