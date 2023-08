– Det vil være omfattende reparasjoner når det har kommet så mye vann inn i kraftverket. Det er vanskelig å si hvor lenge det vil være ute av drift, sier kommunikasjonssjef Per Storm-Mathisen i Hafslund Eco.

Det kan ta flere dager før de kan ta seg inn i kraftverket, sier han.

En feil førte til at flomslusene ikke åpnet seg som de skulle onsdag morgen, og vannet flommet over og inn i kraftstasjonen. På ettermiddagen brast deler av demningen. Kraftverket ligger i Våler kommune i Solør, noen mil sør for Elverum.