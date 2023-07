Det er sommer og høysesong for å fly. Mange nordmenn gleder seg til å ta kofferten fatt og nyte etterlengtet ferie i varmere strøk. Men flyselskapene sliter med pilotmangel og løsningen blir stadig å forlenge skiftene og arbeidsukene til personellet de har tilgjengelig.

Det har fått varsellampene til å gå i EUs flysikkerhetsbyrå, EASA, som har sendt et sikkerhetsvarsel til europeiske flyselskaper.

– Det kommersielle presset øker

Leder i Pilotforbundet i Parat, Carl Gilbert Rego, melder at de ser med alvor på sikkerhetsvarselet.

Men de er ikke overrasket.

Leder i Pilotforbundet i Parat, Carl Gilbert Rego, kommer med en sterk oppfordring til flyselskapene i sommer.

– Før var 60 timers uke en sjeldenhet, men nå har det dessverre blitt den nye normen, sier Rego.

Han legger til:

– Nå er vi midt i avvikling av sommertrafikken, og alle passasjerer skal vite det er to seriøse og dedikerte piloter på jobb der fremme i cockpit. Likevel, det kommersielle presset på pilotene øker, noe som har resultert i økende fatigue og tretthet blant pilotene.

Unntaksordning brukes stadig mer

EASA ber nå flyselskapene om unngå arbeid utover maksimal arbeidstid og å gjennomgå crewplanleggingen for sommeren.

Rego kritiserer bruken av ordningen «Captains Discretion» som gir piloten unntak for merarbeid.

– Denne skal kun brukes i ekstraordinære hendelser, og ikke som et vanlig arbeidsverktøy benyttet flere ganger i uken, sier han.

I varselet skylder EASA på mangel på kompetanse innen planlegging, stor utskiftning av personell, og for lite fokus på trening av nye ansatte i administrasjonen, som risikofaktorer. Rego i Pilotforbundet mener det økte presset på piloter gir økt risiko for at noe kan gå galt.

Forventer oppfølging

Nå forventer Rego i Pilotforbundet at norske myndigheter for luftfartssikkerhet følger opp varselet for de ansatte i norsk luftfart.

– Dette er en sterk oppfordring til aktører innen sikker luftfart i Norge, til å ta varselet på alvor, og gjøre en ekstra innsats for at denne ivaretas i norsk luftfart. Sommeren er høysesong, og arbeidstrykket er enormt. Det kan ikke gå på bekostning av sikkerheten, understreker Rego.