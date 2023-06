Hendelsen skjedde 8. april 2022. Airbus A320-maskinen kom fra Lisboa og skulle lande på rullebanen 30 klokken 12. Denne rullebanen går på tvers av de to rullebanene som vanligvis brukes på København lufthavn.

Like før flyet skulle treffe bakken skal pilotene ha avbrutt landingsforsøket, da de oppdaget at flyet holdt på å gli til venstre for rullebanen. Standard prosedyre da er å gi full motorkraft, også kalt TOGA (Take-off/Go Around).

«Flymaskinen begynte ved lav hastighet å gli mot venstre og klarte verken å klatre eller akselerere slik pilotene forventet. Det gjorde det midlertidig vanskelig for mannskapet å holde kontrollen over flyet», skriver den danske havarikommisjonen i en statusoppdatering.

Se video fra arkivet: Piloten kjemper mot stormen – hylles for landingen

«Thrust reverser»

Pilotene oppdaget en feil ved venstre motor. Hver motor har fire klaffer for «thrust reverser», disse åpnes når motoren skal bremse raskt når pilotene setter omvendt skyvekraft for å stanse flyet under landing. Da presses også luften ut ved siden av motor i stedet for gjennom, noe som også forsterker oppbremsingen. Enkelt forklart settes motorkraften i motoren i «revers» for å stanse raskere.

Til tross for at pilotene hadde satt TOGA, kom det indikasjoner på at klaffene til «thrust reverser» var åpne. Pilotene valgte da å sette motoren til tomgang. Derfor måtte pilotene klare seg med én motor for å komme tilbake opp i trygg høyde.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Den danske havarikommisjonen tok disse bildene av motoren etter at flyet var trygt tilbake på flyplassen. Av totalt fire klaffer på motoren, hadde tre av dem felt seg ut. Foto: Havarikommissionen

Var svært nær hustak

Ved enden av rullebanen er tettstedet Maglebyille. Ifølge ADS-B-data nettstedet Avherald har fått tilgang på, var flyet kun 90 meter over bakken da det suste over hustakene.

Flyet klarte til slutt å klatre til trygg høyde, pilotene utstedte en «Mayday»-annonsering og fikk prioritert landing på rullebane 22L. Flyet landet uten problemer 20 minutter senere og de 109 personene om bord i flyet kom fysisk uskadd fra hendelsen. Det bekrefter Havarikommissionen.

Deres undersøkelser viste at det ikke var noe tegn på verken flyet eller rullebanen, som skulle tilsi at noen andre deler av flyet enn hjulene hadde truffet bakken under landingsforsøket.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

En gjennomgang av flyruten viser at flyet skjenet til venstre da den var under innflyvningen til København lufthavn. Flyet klarte å komme seg opp i luften igjen, men var kun 90 meter over bakken da det fløy over tettstedet Maglebyville, øverst i venstre hjørne på bildet. Foto: avherald/Google

Airbus med anbefaling til piloter

Nå i juni har flyprodusenten Airbus i sitt sikkerhetsmagasin tatt opp hendelsen. Der kommer det frem at pilotene tok avgjørelsen om å avbryte landingen før flyet nådde bakken, men at det ene av hovedhjulene likevel var nede i bakken før flyet fikk nok motorkraft til å lette igjen.

Airbus konkluderer med at det var dette som gjorde at klaffene åpnet seg.

De henviser til at standardprosedyrene (SOP) tilsier at så snart pilotene har valgt «reverse thrust», så må de gjennomføre landingen. De henviser til alle piloter som flyr denne flytypen til å følge denne praksisen.