Lørdag kveld melder VG at Moxnes først benektet å ha tatt solbrillene da han ble konfrontert av en vekter. Det strider med hva Rødt-lederen selv sa både fredag kveld da nyheten sprakk og i møte med pressen lørdag formiddag.

– Jeg ble utrolig flau. Da var det ikke rom for noen bortforklaringer, det var bare å ta konsekvensene. Jeg betalte for brillene og har vedtatt forelegget på 3000 kroner som jeg mottok i dag, skrev Moxnes selv på Facebook fredag.

Til NRK lørdag utdypet han at han ble perpleks da han ble konfrontert av vakten.

– Jeg tror jeg bare ble helt sjokkert, at det første jeg sa var «hæ, brillene?» Fordi det var et sjokk at det kom bort en fyr med ID og spurte om dem. Jeg hadde panikk. Han svarte «ja, de solbrillene», så sa jeg «ja» og fant dem fram og ga dem til ham, sa han til NRK.

Se video: Moxnes snakket ut til NTB etter tyveri-episoden

Endrer forklaring

Etter å ha blitt konfrontert med VGs opplysninger velger han nå å endre forklaringen igjen.

Til VG opplyser han at han ikke lenger er sikker på når han ga fra seg brillene og at han ble med vekteren inn på et annet rom før han betalte for brillene i butikken.

– Jeg tror han fikk dem mens vi gikk opp en trapp til et rom, før jeg ble med bort til butikken og betalte for dem. Det kan være at han fikk dem inne på rommet, der var jeg bare et par minutter før jeg gikk og betalte for dem, opplyser han til VG lørdag.

Moxnes: Stjal ikke med viten og vilje

Moxnes skal først ha lagt solbrillene på bagasjetrallen, deretter i jakkelomma. Etter at han forlot butikken skal han så ha fjernet prislappen og pakket brillene ned i bagasjen. Moxnes har siden fredag hevdet at han fikk panikk da han skjønte at han hadde tatt med seg brillene ut av butikken og at han derfor fjernet lappen.

Han er fortsatt tydelig på at han ikke stjal brillene med viten og vilje.

Flere av Moxnes' partikolleger gikk lørdag ut og sa at de fortsatt har tillit til Rødt-lederen. Partisekretær Reidar Strisland har sagt at han ikke ser noen grunn til at partiet skal se nærmere på saken.