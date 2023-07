Moxnes får støtte fra fylkeslagene i Rødt etter solbrilletyveriet

Kanalen har vært i kontakt med samtlige av Rødts 16 fylkesledere. Nesten alle stiller seg bak Moxnes.

– Som partileder har han fortsatt min tillit, men med ei ripe i den ellers plettfrie lakken, sier Kjell Oldeide i Rødt Sogn og Fjordane til TV 2.

Unntakene er fylkeslederne Jenny Eiksund i Oslo og Ida Wiman Jektvik i Finnmark, som ikke ønsker å kommentere saken. Fylkesleder Bridget Penny i Vestland og Hordaland sier hun ikke har tatt stilling til tillitsspørsmålet ennå.

Se video: Bjørnar Moxnes snakker ut etter tyveri-episoden

Moxnes gikk lørdag ut og beklaget tyveriet av et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen i juni, og at han ikke har vært åpen om hva som skjedde. Han sa at det nå er opp til partiet å vurdere om han har tilliten som trengs for å fortsette som partileder.

Rødt-profilene Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug var kjapt ute med å uttrykke støtte til Moxnes. Også Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen sier hun har tillit til partilederen. Det samme sier leder i Rød Ungdom (RU) Liv Müller Smith-Sivertsen til TV-kanalen.