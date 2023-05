I samarbeid med Kystvakten skal Tolletaten øke sin tilstedeværelse på sjøen i pinsen. Etaten skriver i en pressemelding at de vil fokusere på trafikken blant fritidsreisende.

– I samarbeid med Kystvakten får vi dekt et størst mulig område, slik at vi får informert og kontrollert båtfolket som krysser grensen i pinsen, opplyser områdeleder i Tolletaten, Tim Gurrik.

Kontrollaksjonen vil strekke seg i farvannet mellom Halden til Langesund i henholdsvis Viken og Vestfold og Telemark.

– På sjøen er det ingen rød og grønn sone

Regelverk på sjøen Kvotereglene gjelder også når du krysser grensen til havs. For å være sikker på at du er innenfor kvoten kan du benytte Kvoteappen. Du kan også fortolle varene direkte i appen før du passerer grensen til Norge. Blir du stoppet i tollkontroll viser du bare frem kvitteringen på fortollingen i appen.

Gjennomfører du reparasjoner på båten din i utlandet og har vært ute av landet mindre enn 24 timer, skal du deklarere reparasjonen for Tolletaten dersom den koster mer enn 3 000 kroner. Har du vært ute av Norge mer enn 24 timer er verdigrensen 6 000 kroner.



Har du kjøpt fritidsbåt i utlandet må du betale 25 prosent mva. av totalverdien ved import. Tolletaten kan sjekke om fartøyet ble fortollet da det ankom Norge første gang.



Alle båter med en lengde på skroget fra 2,5 til 24 meter og vannscootere skal være CE-merket. Unntaket er båter som var i bruk i et EU/EØS-land før 16. juni 1998. CE-merking er et bevis på at båten oppfyller visse krav til helse- miljø og sikkerhet i EØS-området.

(Kilde: Tolletaten)



Tolletaten minner om at reglene vi er vant til ved grenseoverganger også gjelder ved grensekryssing ved sjøs.

– På sjøen er det ingen rød og grønn sone som de reisende er vant til når de passerer grensen andre steder, men det er de samme reglene som gjelder til havs som på land.

Se video:Fant kokain festet til båt (saken fortsetter under videoen).

Ikke alle følger regelverket

Tolletaten opplyser at de vil rette et fokus mot å informere publikum om regelverket knyttet til reparasjoner av lystbåter i utlandet og plikten til å fortolle varer over kvoten.

– Vi vet at det er mange som benytter seg av muligheten til å gjennomføre reparasjon eller oppgraderinger av lystbåten sin i utlandet, og vi opplever jevnlig at det forekommer forsøk på å unndra seg merverdiavgift. Derfor er vi opptatt av å opplyse båtfolket om hvilke regler som gjelder på sjøen, opplyser Gurrik ved Tolletaten.