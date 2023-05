Det var bystyrepolitiker Nils Nilsen (Sørlandspartiet) som mandag gjenopprettet Facebook-siden, med over 20.000 følgere. Det vekker sterke reaksjoner.

– Det er en ulykke dersom vi får en ny runde hvor halvsannheter, konspirasjoner og injurier i en salig saus blir brukt for å forurense et lokalvalg i en av Norges største byer, det sier redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen til NRK Sørlandet om nyheten. Stavrum skal selv opprette ny lokalavis i byen.

Gunnar Stavrum sjefsredaktør i Nettavisen. Foto: Mariam Butt / NTB

Ordførerkandidat: «En anonym mobbeside»

Ordførerkandidat for Høyre i Kristiansand, Mathias Bernander kaller siden «en anonym mobbeside på Facebook som har kjøpt seg over 20.000 følgere» og sier til Fædrelandsvennen at han ber næringslivsmannen Einar Øgrei Brandsdal ta affære.

«Bli Vakker» og Netthandel.no-grunder Brandsdal var med på å starte og finansiere Facebook-siden inn mot valgkampen i 2019, før han senere trakk seg ut.

Mathias Bernander, Ordførerkandidat i Kristiansand (H). Foto: Alf Simensen / NTB

– Jeg har bedt ham ta ansvar for den siden han selv var med å finansiere opp, og som ødela en stor del av den offentlige debatten ved forrige valg, sier Bernander til Fædrelandsvennen.

Til samme avis sier Brandsdal at han har tatt kontakt med Nils Nilsen.

– Han har ingen planer om å stenge ned siden, som han sier at mest er en kanal for Sørlandspartiet og andre som vil ytre seg. Jeg har ingen ting med den siden å gjøre lenger, sier Brandsdal, til Fvn.no.

Vil ikke tillate personangrep

På Facebook-siden skriver Nilsen at det denne gangen ikke skal være anonyme skribenter og at det ikke vil tillates personangrep på siden. Til NRK sier han at det ikke er noen grunn til å kritisere eller frykte siden.

– Jeg registrerer at det skaper frykt, og jeg synes det minner mer om frykt for demokrati og frykt for ytringsfrihet, sier Nilsen til NRK.

Han utdyper til Fædrelandsvennen at nettsiden vil bli en kanal for det nystartede partiet sitt; Sørlandspartiet, men at han også vil la andre partier slippe til.

– Den blir et partiorgan for mitt parti, men også andre partier skal få slippe til om de ønsker. Til og med Høyre. Og vi skal ikke gjøre skam på demokratiet eller forsøple debatten, men kjempe for mer demokrati, åpenhet, ytringsfrihet og engasjement, sier Nilsen til fvn.no.

Demokratene-brakvalg

Under valgkampen ble siden kraftig kritisert for å spre udokumenterte påstander og personhets. I tillegg var flere av innleggene skrevet anonymt.

Ved valget i 2019 fikk overraskende det lille partiet Demokratene 13,5 prosent av stemmene i Kristiansand og hele ti representanter i bystyret, inkludert Nilsen.

Under en måned etter valget gikk fire av medlemmene ut av partiet og Nils Nilsen selv gikk ut av partiet i juni 2022. Da meldte han seg inn i Industri– og Næringspartiet, men ble fratatt medlemskapet en måned senere.

Partiet Demokratene har senere skiftet navn til Norgesdemokratene.