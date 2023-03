– Det er med beklagelse vi må meddele at Vidar Kleppe har valgt å forlate Norgesdemokratene for å starte egen liste. Han er derfor å regne som utmeldt av partiet. Vi ønsker han lykke til med sitt nye initiativ.

Det skriver partiet i en pressemelding onsdag kveld. Kleppe var med å danne partiet i 2002, da under navnet Demokratene.

– Jeg har bedt om å få dette skriftlig. Jeg vil lese vedtaket og se om det er i tråd med vedtektene, sier Kleppe til Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

Norgesdemokratene hevder årsaken til uenigheten mellom Kleppe og landsstyret i partiet er at Kleppe «ikke aksepterer å forholde seg til normale prosedyrer i styrearbeidet».

– Han insisterer på at han kan uttale seg når han vil om hva han vil, selv om styret holder på å jobbe med en felles uttalelse, skriver partiet videre.

Kleppe har tidligere sagt at han ikke vil stille til valg for partiet. I stedet stiller han til valg for en egen lokal liste.

I pressemeldingen fra partiet legger de til at alle medlemmer som stiller på den alternative listen til Kleppe er å regne som aktivt utmeldt fra listen ble opprettet.

Partileder Geir Ugland Jacobsen sier til Fædrelandsvennen at det ikke er fattet noen eksklusjonsvedtak.

– Nei, det er det ikke. De melder seg selv ut ved å stille på en annen liste, sier Ugland Jacobsen.

De siste ukene har det vært en pågående konflikt mellom partiet og Kleppe etter et innlegg på Kleppes egen side på Facebook. Der fordømte Kleppe krigen i Ukraina og ber om at Putin blir stilt for internasjonal rett. Landsstyret reagerte og mente at Kleppe, som da var nasjonal talsperson, opptrådte på egen hånd.