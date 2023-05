En ny episode av podkasten til nettstedet 730.no inneholder en runde med spørsmål fra følgere, der artisten Øyvind «Vinni» Sauvik (47) deltar, skriver Nettavisen.

I løpet av episoden forteller 47-åringen om uhellene sine på elektrisk sparkesykkel. Sauvik innrømmer at han har lært en lekse etter å ha krasjet med sparkesykkel ikke én gang, men to.

– Jeg tryna på Voi i fylla, og knakk kragebeinet to ganger på tre måneder. Det er ikke kødd, engang, sier Sauvik.

Ulovlig

Artist og rapper Øyvind "Vinni" Sauvik falt to ganger på tre måneder da han kjørte elektrisk sparkesykkel med promille. Foto: Vidar Ruud / NTB

Lovverket for elektrisk sparkesykkel stiller nye krav fra juni i fjor, som innførte en 0,2 promillegrense på sparkesykkelkjøring. Overstiger man dette, risikerer man å få bot.

To ganger på tre måneder låste altså «Vinni» opp en sparkesykkel fra selskapet Voi, og kjørte med promille. I begge tilfellene gikk det galt.

– Da var jeg ikke så stolt. Samme skulder, samme sted. Rulleteknikken min trenger litt forbedringer, i hvert fall når jeg er dritings. Men nå har jeg sluttet å kjøre motoriserte kjøretøy i fylla, så sånn sett kan man si det var en lærepenge, forteller artisten i podkasten.

Ikke riktig

«Vinni» er tydelig på at valget han gjorde da han låste opp og kjørte videre på sparkesykkelen, ikke var riktig. Likevel forteller han i podkasten at han tror at det kan ha ledet til noe positivt.

Artisten sier videre at han har hatt problemer med skulderen, men at han nå merker bedring. «Vinni» spekulerer i om de to ulykkene kan ha ledet til at noe har knukket litt på plass.

Sauvik tar likevel sterk avstand til det han har gjort, og beskriver det å kjøre i beruset tilstand som «idiotisk».