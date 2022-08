Kristian Valen: Jeg ble overfalt av terrorsiktet

Komikeren var i flere år samboer med Zaniar Matapours søster. Ifølge Valen slo terrorsiktede Matapour ham ned bakfra og sparket ham flere ganger i hodet på Aker Brygge for seks år siden.

– Jeg svimte av og ble liggende på asfalten. Deretter sparket han meg gjentatte ganger i hodet og brystet, forteller Valen til Dagbladet. Valen endte på legevakten og måtte sy flere sting.

Overfallet ble henlagt av Oslo-politiet til tross for at politiet Ifølge Valen fikk både navn, adresse, telefonnummer og fødselsnummer til Matapour.

– Et par uker etter terrorangrepet, ringte en politibetjent til meg, og ville at jeg skulle avgi forklaring, og vitne i straffesaken mot Matapour. Politibetjenten sa at de nå ønsket å ta fram overfallet på meg, og bruke det som bevis mot ham.

Politiadvokat Børge Enoksen sier til Dagbladet at overfallet på Valen i 2016 ble henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsmannen.

– Valen klaget på henleggelsen og opplyste i den forbindelse navnet på en mulig gjerningsperson. Politiet kontaktet deretter Valen og ba om utfyllende informasjon, uten at vi fikk dette. Statsadvokaten opprettholdt deretter henleggelsen av saken.

To personer ble drept og 21 skadd da Matapour skjøt mot gjestene ved to utesteder i Oslo sentrum 25. juni i år. Han er siktet for drap begått med terrorhensikt. 43-åringen har foreløpig ikke latt seg avhøre.