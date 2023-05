Ukrainas president Volodmyr Zelenskyj har lenge etterspurt F-16-fly fra USA og andre vestlige land, men leveransene har uteblitt til nå.

Til Zelenskyjs store glede er Biden nå litt mer på gli enn han har vært tidligere, og nå har han sagt ja til å gi F-16-opplæring til ukrainske piloter.

Den amerikanske presidenten utelukker heller ikke å levere kampfly til Ukraina, og under G7-toppmøtet i Hiroshima i helgen ga Biden grønt lys til de landene som ønsker å donere kampfly til Ukraina.

Her kan du lese alt om Ukraina-krigen!

Norge – en aktuell kandidat

Internasjonale analytikere har trukket frem Norge som ett av flere land som potensielt kan donere F-16-fly til Ukraina.

Norge skal allerede ha inngått salgskontrakter om å selge 32 F-16-fly til Romania og 12 til Draken International, skriver Nettavisen. Disse 44 flyene anses som salgbare. I utgangspunktet hadde Forsvaret 57 F-16-fly som potensielt kunne selges, men de resterende 13 flyene, er vurdert å ikke være egnet for videre operativ bruk.

Overrasket ekspert

Per Erik Solli er pensjonert oberst fra Luftforsvaret med en tilbakelagt karriere som F-16-pilot. I dag er han senior forsvarsanalytiker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på Nupi.

Solli er overrasket over at 44 av de norske F-16-flyene er salgbare, da de er over 40 år gamle. Han innrømmer at de ville vært bedre enn flyene Ukraina har tilgjengelig per dags dato, men de vil fortsatt ikke kunne hamle opp med de mest avanserte russiske kampflyene eller det mest avanserte russiske luftvernet.

– S-400 er det mest avanserte luftvernet Russland har, og er en farlig trussel. De mest moderne russiske kampflyene har langtrekkende missiler og avansert radar om bord, som gjør disse flyene meget kapable, sier han til Nettavisen.

Overrasket over Russland

At Russland ikke har tatt kontroll i Ukrainsk luftrom etter nærmere ett og et halvt år med krig, overrasker Solli.

– Det er det store mysteriet. Russland har hatt ti ganger så mange fly som Ukraina, og ikke minst langt mer moderne fly. Likevel har de ikke klart å etablere et luftherredømme over Ukraina, slå ut eller nøytralisere det ukrainske luftvernsystemet til tross for at Ukraina er kvalitativt og kvantitativ underlegne. Russland har vært klønete og ineffektive, sier han.

Venstre ber om tydeliggjøring

Venstre-leder Guri Melby. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Venstre-leder Guri Melby mener Norge bør donere kampfly til Ukraina dersom det er mulig, skriver NTB.

Til Dagens Næringsliv sier Melby at det er på tide for regjeringen å komme på banen og tydeliggjøre sin holdning.

– Det vil være riktig av Norge å gi uttrykk for hva som er vår holdning nå, og ikke bare vente på hva andre land sier. Vi bør være positive til at vestlige land sender fly, og uttale det svært tydelig, fordi det kan være viktig for avklaringer som trengs i andre land, sier Melby til avisen.